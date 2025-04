BVB powalczy o największy cud w historii. Mówią jednym głosem przed Barceloną

pa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Kovac i piłkarze BVB

Kovac, Kehl i Ricken mówią jednym głosem: Dortmund powalczy o awans

Borussia Dortmund zdaje sobie sprawę z ogromu wyzwania po porażce 0:4 w pierwszym spotkaniu z Barceloną na Montujic, ale wiara w zespole nie gaśnie. Nadzieję częściowo odnowił remis 2:2 w ligowym starciu z Bayernem Monachium. Trener Niko Kovac podkreśla znaczenie mentalności przed rewanżowym meczem na własnym stadionie. – Dla mnie chodzi o to, by wyjść na mecz z zamiarem wygrania go i pokazania u siebie, że możemy stawić czoła Barcy – powiedział Kovac, cytowany przez “Mundo Deportivo”.

Optymizm podziela dyrektor sportowy Sebastian Kehl. Przyznał on, że wewnętrzna analiza porażki z Barceloną była bardzo krytyczna, ale jednocześnie pochwalił poprawę w grze obronnej zespołu w ostatnim meczu ligowym przeciwko Bayernowi, co uznał za kluczowy aspekt przed rewanżem w Lidze Mistrzów. – Czwartkowa analiza była bardzo krytyczna, ale tutaj – przeciwko Bayernowi – broniliśmy się bardzo dobrze – stwierdził Kehl.

Głos zabrał również Lars Ricken, legenda klubu i obecny dyrektor, który zaapelował do piłkarzy i kibiców. – To byłby prawdopodobnie największy piłkarski cud w historii Borussii Dortmund. Ale jesteśmy to winni kibicom: musimy dać z siebie wszystko. A celem musi być zwycięstwo – zaznaczył Ricken. Był on zadowolony z reakcji zespołu w meczu z Bayernem i dodał z przekonaniem, odnosząc się do rewanżu z Barceloną: – Myślę, że zespół się zemści.