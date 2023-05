O godzinie 21:00 we wtorek rozpoczął się rewanżowy półfinał Ligi Mistrzów pomiędzy Interem Mediolan i AC Milanem. Na przerwę piłkarze zeszli przy bezbramkowym remisie, jednak zdecydowanie największym bohaterem pierwszych 45 minut został Mike Maignan. Francuz uratował Rossonerich od straty gola.

Pressfocus Na zdjęciu: Inter Mediolan – AC Milan

AC Milan przystąpił we wtorek do rywalizacji z Interem Mediolan w rewanżowym półfinale Ligi Mistrzów

Do przerwy utrzymuje się bezbramkowy remis

Pod koniec pierwszej połowy AC Milan od utraty gola fantastyczną paradą uratował Mike Maignan

W 74. minucie gola na 1:0 strzelił Lautaro Martinez

Mike Maignan na ratunek Milanowi

AC Milan we wtorek stanął we wtorek przed arcytrudnym wyzwaniem. Rossoneri przegrali w pierwszym spotkaniu z Interem Mediolan 0:2. Mimo to Stefano Pioli postarał się natchnąć swoich zawodników, którzy od pierwszych minut mocno ruszyli na rywali. Na przerwę zespoły zeszły jednak przy bezbramkowym remisie.

Mike Maignan kolejny raz pokazuje, że należy rozpatrywać go w kontekście najlepszych bramkarzy na świecie. Co za refleks francuskiego golkipera! Zobaczymy czy koledzy mu się za to odpłacą i uruchomią protokół rimonta. #InterMilan — Radosław Laudański (@radek_laudanski) May 16, 2023

Bezapelacyjnie bohaterem pierwszych 45 minut został Mike Maignan. Francuz w 39. minucie spotkania popisał się znakomitą paradą, którą realizator wielokrotnie prezentował w powtórkach. Do piłki dogranej z rzutu wolnego najwyżej wyskoczył Edin Dzeko i posłał ją z bliskiej odległości w światło bramki. Maignan instynktownie zareagował, odbijając futbolówkę.

W drugiej połowie Interowi udało się wyjść na upragnione prowadzenie. Romelu Lukaku zagrał piłkę w polu karnym do Lautaro Martineza, a Argentyńczyk mocnym strzałem po krótkim słupku pokonał Mike Maignana.

