Bayern Monachium pokonał we wtorek FC Barcelonę 2-0 w hicie 2. kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów. Był to szczególny mecz dla Roberta Lewandowskiego, który po letniej przeprowadzce do Hiszpanii po raz pierwszy pojawił się na Allianz Arenie. Bramkarz Bawarczyków Manuel Neuer ocenił postawę reprezentanta Polski.

Na to spotkanie przygotowywali się wszyscy kibice. Liczba podtekstów wtorkowego meczu Bayernu Monachium z FC Barceloną była ogromna, a najważniejszy dotyczył powrotu Roberta Lewandowskiego na Allianz Arenę. Reprezentant Polski tego lata zakończył swoją długą przygodę z Bawarią i przeniósł się do Dumy Katalonii.

Najważniejszym zadaniem defensorów mistrza Niemiec było zatrzymanie Lewandowskiego, z czego spisali się należycie. Co prawda, miał on dwie dogodne okazje do zdobycia bramki, ale nie był w stanie żadnej z nich wykorzystać.

Bayern Monachium pokonał swojego największego rywala w grupie 2-0, dzięki czemu wzmocnił się na pozycji lidera. Spotkanie ocenił bramkarz Bawarczyków Manuel Neuer. Wypowiedział się także o grze samego Lewandowskiego.

Zwycięstwo w Lidze Mistrzów po trzech remisach z rzędu w Bundeslidze? W meczach z Interem i Barceloną mieliśmy więcej przestrzeni. Na pewno musimy poprawić się w starciach z zespołami, które głębiej się bronią, tak jak nasz najbliższy przeciwnik Ausburg. Lewandowski? Myślę, że był to dla niego wyjątkowy i emocjonujący wieczór. Znamy jego najsilniejsze cechy. Szczęście nie było dziś po jego stronie, tylko po naszej, tak jak w przypadku jego uderzenia z powietrza. Zagraliśmy dobry mecz w defensywie – uważa Neuer.

