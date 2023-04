Zbigniew Boniek często zabiera głos na temat włoskiej piłki. Nie inaczej było tym razem. Były prezes PZPN poruszył temat rywalizacji Milanu i Interu w Lidze Mistrzów sugerując, że obie drużyny z Mediolanu są w stanie sięgnąć po to trofeum.

Milan i Inter z szansami na triumf w Lidze Mistrzów?

Milan i Inter zmierzą się w półfinale Ligi Mistrzów, dlatego na pewno jedna z mediolańskich drużyn znajdzie się w wielkim finale. Tam trafi na Real Madryt lub Manchester City, które rywalizują ze sobą w drugim półfinale.

– Jeśli dobrze grasz we Włoszech, to możesz to robić w każdych rozgrywkach. Milan lub Inter z pewnością nie będą faworytami w finale, ale mogą osiągnąć sukces – stwierdził Boniek.

Tymczasem w Lidze Europy może dojść do włoskiego finału, ponieważ w półfinale Juventus zagra z Sevillą, a Roma z Bayerem Leverkusen. – Moim zdaniem taki scenariusz jest bardzo realny. Uważam, że włoskie zespoły są delikatnymi faworytami tych pojedynków – dodał.

Obecne rozgrywki są znakomite w wykonaniu drużyn z Półwyspu Apenińskiego. Do półfinałów europejskich rozgrywek zakwalifikowała się również Fiorentina, która wyeliminowała Lech Poznań w Lidze Konferencji. Żadna inna federacja nie ma tylu zespołów na tym etapie sezonu.

