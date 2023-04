PressFocus Na zdjęciu: Rafael Leao (Napoli - Milan)

Rafael Leao w meczu Napoli – Milan zanotował asystę przy trafieniu Oliviera Giroud

W pierwszym starciu to także Portugalczyk celnie dogrywał do Ismaela Bennacera

Wychowanek Sportingu został porównany do Ruuda Gullita

Jak swój występ ocenił 23-letni napastnik?

Napoli – Milan. Leao: Pioli sprawił, że dorosłem

Akcja, w wykonaniu Rafaela Leao, po której Olivier Giroud zapewnił gościom prowadzenie w starciu Napoli – Milan została porównana do wydarzeń z historycznego meczu między Azzurrimi i Rossonerimi. Wczoraj na Stadio Diego Armando Maradona w rolę Ruuda Gullita wcielił się Portugalczyk. – To niesamowite wyróżnienie, że zostałem zestawiony z tak ważnym zawodnikiem, który stworzył historię Milanu – powiedział 23-latek w rozmowie ze Sky Sport.

– Jestem bardzo szczęśliwy, a to wszystko dzięki pracy mojego zespołu. Dziękujemy kibicom: to zwycięstwo daje nam pewność, że możemy dalej marzyć i dążyć do sukcesów w Lidze Mistrzów. Teraz czas na półfinał, podejdziemy do kolejnego dwumeczu z wielkim entuzjazmem.

Leao postanowił podziękować także Stefano Piolemu, dzięki któremu, jak sam przyznaje, dorósł: – Pioli jest osobą, która uczyniła mnie zawodnikiem, którym jestem dzisiaj. Był cierpliwy, trzymał mnie za rękę jak syna. Muszę podziękować także Maldiniemu i Massarze: zawdzięczam im to, kim jestem. Tutaj, w Mediolanie, czuję się jak w domu i cieszę się, że tu jestem. Mam jeszcze rok kontraktu, rozmawiamy w kwestii jego przedłużenia. Ale teraz najważniejsze jest to, że zagramy w półfinale.