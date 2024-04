Bayern w półfinale, Kimmich bohaterem! [WIDEO]

Bayern Monachium pokonał Arsenal 1:0 i awansował tym samym do półfinału Ligi Mistrzów. Gola na wagę zwycięstwa zdobył w 63. minucie Joshua Kimmich.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: piłkarze Bayernu Monachium

Kimmich bohaterem Bayernu

Bayern Monachium i Arsenal od samego początku zaczęli rywalizację z wzajemnym respektem. Widać było po obu drużynach, że stawka meczu jest ogromna. Pierwsze sytuacje stworzył sobie Bayern – Harry Kane dwukrotnie uderzał nad bramką strzeżoną przez Rayę w 4. i 6. minucie spotkania. Pierwsza połowa toczyła się w bardzo spokojnym tempie, a na uwagę zasłużyły w niej m.in. dwa groźne uderzenia z każdej ze stron. Najpierw z dystansu w 31. minucie postraszył Musiala, ale Raya był na posterunku. Chwilę później czujność zachował Manuel Neuer, broniąc uderzenie Martina Odegaarda po rykoszecie.

Po przerwie świetną okazję miał Leon Goretzka. W 47. minucie po dośrodkowaniu Kimmicha uderzył on głową w poprzeczkę. Nieco ponad 15 minut później szczęście dopisało w podobnej sytuacji Bawarczykom. Świetną centrę Raphaela Guerreiro na bramkę zamienił Joshua Kimmich. Niemiec wbiegł na pełnej szybkości w pole karne i mocnym uderzeniem głową nie dał żadnych szans golkiperowi Arsenalu.

𝐉𝐨𝐬𝐡𝐮𝐚 𝐊𝐢𝐦𝐦𝐢𝐜𝐡 i mamy 1️⃣:0️⃣ dla Bayernu 🚨⚽



📺 Polsat Sport Premium 2 📱 Polsat Box Go#UCL #BAYARS pic.twitter.com/GBWbOmkyYG — Polsat Sport (@polsatsport) April 17, 2024

Obraz gry od momentu zdobycia bramki przez Bayern nieco się zmienił. Arsenal przejął inicjatywę i starał się wyrównać, jednak Kanonierzy nie stworzyli sobie nawet dogodnej okazji do zdobycia gola. Jedną z ciekawszych sytuacji było jedynie uderzenie Martina Odegaarda w boczną siatkę w 88. minucie. Podopieczni Thomasa Tuchela znakomicie zamknęli jednak dostęp do bramki strzeżonej przez Manuela Neuera i pewnie dowieźli zwycięstwo, awansując do półfinału Ligi Mistrzów.

W kolejnym etapie Bayern zmierzy się ze zwycięzcą dwumeczu Manchester City – Real Madryt. Na Etihad nie wyłoniono jednak jeszcze drugiego półfinalisty. W rewanżowym spotkaniu trwa tam dogrywka.

Bayern Monachium – Arsenal 1:0 (0:0)

1:0 Joshua Kimmich 63′