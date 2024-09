Bayern Monachium i Dinamo Zabrzeb zmierzą się ze sobą we wtorkowym meczu Ligi Mistrzów. Poznaliśmy składy obu drużyn. Początek starcia o 21:00.

fot. dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane i Kingsley Coman

Bayern chce dobrze zacząć

Liga Mistrzów inauguruje w nowym formacie. We wtorek rozpoczyna się faza ligowa, w której weźmie udział 36 drużyn. Czołowa ósemka awansuje bezpośrednio do 1/8 finału fazy pucharowej, zaś szesnaście kolejnych ekip zagra ze sobą w ramach 1/16 finału. Bayern Monachium ma przed sobą domowe spotkanie z Dinamem Zagrzeb. Przystąpi do niego w roli wielkiego faworyta, więc zwycięstwo jest traktowane w kategoriach obowiązku.

Bawarczycy udanie zaczęli sezon pod wodzą Vincenta Kompany’ego, wygrywając wszystkie trzy mecze ligowe. Teraz będą chcieli przełożyć tę formę również na Ligę Mistrzów.

Poznaliśmy wyjściowe składy obu drużyn. Na ławce Bayernu usiedli między innymi Joao Palhinha, Kingsley Coman czy Leroy Sane. Od pierwszej minuty zagra natomiast Michael Olise, który tego lata zasilił niemieckiego giganta.

Początek spotkania na Allianz Arena o godzinie 21:00.

Składy na mecz Bayern – Dinamo

Bayern Monachium: Neuer, Kimmich, Kim, Upamecano, Davies, Pavlović, Guerreiro, Gnabry, Musiala, Olise, Kane

Dinamo Zagrzeb: Nevistic, Ristovski, Theophile-Catherine, Mmaee, Pierre-Gabriel, Misic, Rog, Ogiwara, Baturina, Pjaca, Petkovic