fot. Imago/Alessandro Garofalo Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Real Madryt zmierzy się w Lidze Mistrzów z Napoli

Carlo Ancelotti dostrzega potencjał swojej kadry

Włoch uważa zespół Królewskich za najlepszy na całym świecie

Ancelotti wierzy w swoją drużynę

Real Madryt zagra we wtorek w Lidze Mistrzów z Napoli. Będzie to bez wątpienia jeden z największych hitów 2. kolejki fazy grupowej. Na przedmeczowej konferencji prasowej Carlo Ancelotti nie ukrywał, że jego zespół musi zagrać na najwyższym poziomie.

– Zagramy z jedną z najlepszych ekip we Włoszech. Utrzymali swój zespół, dlatego jak zawsze będzie wyrównane starcie. Zmierzymy się z rywalem, który ma poziom i indywidualności, a na trybunach panuje szalona atmosfera. Musimy rozegrać dobre spotkanie i spróbować powtórzyć mecz w Gironie. Myślę, że z tą podstawą można będzie wyciągnąć coś pozytywnego także z tego starcia – tłumaczy.

Kibice nie mają wątpliwości, że w kadrze Królewskich jest kilka braków. Nie ma przede wszystkim jakościowego napastnika, co zmusiło szkoleniowca do zmiany formacji i wystawiania aż czterech pomocników. Ancelotti nie zgadza się z zarzutami i twierdzi, że Real Madryt ma najmocniejszą drużynę na całym świecie.

– Myślę, że Bellingham bardzo dobrze przystosował się do nowego zespołu. Pokazuje wszystkie cechy, które już posiadał. Dla nas nie jest to ważne, czy ktoś uważa go za najlepszego pomocnika na świecie. Według mnie mamy najlepszy zespół na świecie, wliczając w to wszystkich naszych zawodników – przekonuje.

Zobacz również: Modrić nie zagrał w dwóch kolejnych meczach. “Nie wiem jak to tłumaczyć”