fot. PressFocus Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Real Madryt zagra w środę rewanżowe spotkanie z Liverpoolem

W pierwszym meczu na Anfield Królewscy wygrali 5-2

Carlo Ancelotti zapewnia, że jego zespół nie zamierza kalkulować

“Myślimy bardziej o atakowaniu niż bronieniu”

Real Madryt jest bliski awansu do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Pierwsze spotkanie z Liverpoolem na Anfield miało bardzo zaskakujący przebieg. Gospodarze szybko wyszli na dwubramkowe prowadzenie, lecz później Królewscy strzelili pięć bramek i wywieźli z Anglii świetny wynik.

Pomimo pokaźnej przewagi i komfortowej sytuacji, Real Madryt nie będzie kalkulował i spróbuje wygrać również w rewanżu. Carlo Ancelotti zapewnia, że jego zespół skupi się na atakowaniu.

– Nie będziemy kalkulować. Spróbujemy zagrać jak najlepiej i podejdziemy do meczu tak, jak do tego pierwszego. Chcemy wejść w mecz od pierwszej minuty z maksymalną intensywnością i spróbować wygrać.

– Spoglądaliśmy na to, co zrobiliśmy w pierwszym meczu. Wiele rzeczy było dobrych, szczególnie w ataku. Na to musimy patrzeć. Nie będziemy kalkulować. Nie planujemy meczu na podstawie przewagi. Planujemy otwarty mecz i chcemy zagrać nasz najlepszy ofensywny futbol. Piłkarze dobrze to rozumieją. To będzie otwarty mecz, bo Liverpool przyjeżdża odmienić dwumecz. Musimy dobrze bronić i atakować, ale nie myślimy tylko o obronie. Myślimy bardziej o atakowaniu niż bronieniu – przekonuje włoski szkoleniowiec.

