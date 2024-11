Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Ancelotti mówi, że Mbappe musi być cierpliwy

Carlo Ancelotti ma za sobą kolejny trudny wieczór. Jego Real Madryt przegrał ważny mecz z Liverpoolem (0:2) w ramach 5. kolejki Ligi Mistrzów, a ten wynik sprawia, że Królewscy są dopiero na 24. miejscu w tabeli. Los Blancos już nie mają większy szans na bezpośredni awans do 1/8 finału i muszą walczyć o utrzymanie pozycji w strefie barażowej.

Na pomeczowej konferencji nie zabrakło pytań o dyspozycję Kyliana Mbappe, który ponownie zawiódł zespół i kibiców. Francuz nie był zbyt wielkim zagrożeniem dla Liverpoolu, a ponadto zmarnował rzut karny przy wyniku 0:1. Mimo tego Carlo Ancelotti stanął w obronie swojej gwiazdora, wskazując jednocześnie “lekarstwo” na rozwiązanie jego problemów.

– Wielokrotnie zdarzało się, że napastnicy mieli trudności ze zdobywaniem goli. Jest na to lekarstwo – cierpliwość – powiedział Włoch cytowany przez Daily Mail.

– Może mu trochę brakować pewności siebie. Kiedy sprawy nie idą po twojej myśli, musisz mieć w głowie, żeby grać prosto. To trochę jest ta chwila, ale nie można go osądzać za to, że nie wykorzystał rzutu karnego. Wszyscy zawodnicy nie wykorzystują rzutów karnych. Musi dalej dobrze pracować. Musimy być cierpliwi, bo to niezwykły zawodnik – mówił dalej Ancelotti.

Real Madryt ma przed sobą jeszcze dwa mecze Ligi Mistrzów. Królewscy zmierzą się z Atalantą oraz RB Salzburg.