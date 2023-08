Slavia Praga pokonała 3:0 Dnipro-1 w eliminacjach Ligi Europy i mocno przybliżyła się do awansu do kolejnej rundy. To ważna wiadomość dla Lecha Poznań, który w przypadku wyeliminowania Spartaka Trnava trafi na przegranego tego dwumeczu.

IMAGO / Roman Vondrous Na zdjęciu: Ivan Schranz

Lech przybliżył się do awansu do IV rundy el. LKE

Na tym etapie spotka się z przegranym pary Slavia – Dnipro-1

Czesi pewnie wygrali w pierwszym meczu 3:0

Dnipro-1 prawdopodobnym rywalem Lecha w IV rundzie el. LKE

Lech Poznań wykonał duży krok do awansu do fazy play-off eliminacji Ligi Konferencji. Kolejorz pewnie, choć skromnie pokonał Sparta Trnavę 2:1 w pierwszym meczu III rundy. Gospodarze mieli ogromną przewagę przez całe spotkanie, ale byli dość nieskuteczni. Po bezbramkowej pierwszej odsłonie zdołali strzelić rywalowi dwie bramki po zmianie stron. Gdy wydawało się, że Lechici dowiozą ten rezultat do końca meczu, Spartak wykorzystał niefrasobliwość Lecha w defensywie i strzelił bramkę kontaktową.

Mimo to, Lech nadal jest faworytem do awansu, choć w rewanżu łatwo nie będzie. Tymczasem zespół z Poznania praktycznie poznał już swojego kolejnego i zarazem ostatniego rywala na drodze do fazy grupowej Ligi Konferencji. Kolejorz w rundzie play-off zmierzy się z przegranym z pary Slavia Praga – Dnipro-1. Pierwszy mecz tych drużyn zakończył się zgodnie z przewidywaniami. Pewnie, bo 3:0 wygrał faworyzowany zespół z Czech i nic nie wskazuje na to, by Ukraińcy byli w stanie odwrócić losy tego dwumeczu.

