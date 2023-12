Legia Warszawa - AZ Alkmaar to spotkanie ostatniej kolejki fazy grupowej Ligi Konferencji Europy. Kto wywalczy korzystny wynik i wywalczy awans do fazy pucharowej? Poznaliśmy oficjalne składy na to starcie.

IMAGO / Newspix/ Piotr Kucza Na zdjęciu: AZ - Legia

Legia Warszawa podejmuje AZ Alkmaard w meczu, który zadecyduje o awansie do fazy pucharowej

Kto okaże się lepszy w tym starciu? Trenerzy obu ekip sięgnęli po najmocniejsze możliwe składy

W ataku gospodarzy najwyżej wysuniętym graczem będzie Marc Gual, natomiast w śród gości tę role odegra Vangelis Pavlidis

Legia Warszawa – AZ Alkmaar. Runjaić postawił na jednego napastnika

Legia Warszawa – AZ Alkmaar to mecz, który zadecyduje o końcowym układzie tabeli grupy E Ligi Konferencji Europy. Gospodarze nie mogą przegrać, jeżeli chcą na wiosnę zagrać w pucharach – porażka z Holendrami oznacza, że to goście awansują do kolejnej fazy zmagań. Dlatego zarówno Kosta Runjaić, jak i Pascal Jansen desygnowali do gry najmocniejsze jedenastki.

Szkoleniowiec Wojskowych nie mógł skorzystać z usług Tomasa Pekharta, dlatego jedynym napastnikiem będzie Marc Gual. W szeregach przyjezdnych rolę dziewiątki pełni Vangelis Pavlidis, który w tym sezonie ma już na koncie 18 ligowych trafień. Między słupkami bramki gości pojawił się 19-letni Rome-Jayden Owusu-Oduro. Holender zastępuje kontuzjowanego Matthew Ryana i będzie to dla niego debiut w dorosłej drużynie AZ.

Oficjalne składy na mecz Legia Warszawa – AZ Alkmaar

Legia Warszawa: Tobiasz – Wszołek, Pankov, Augustyniak, Kapuadi, Ribeiro – Josue, Slisz, Elitim, Muci – Gual

AZ Alkmaar: Owusu-Oduro – Wolfe, Penetra, Itapagipe, Sugawara – Clasie, de Wit, Dantas – van Brederode, Pavlidis, Kasius