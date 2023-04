Lech Poznań odpadł z Ligi Konferencji, ale zrobił to w najlepszym możliwym stylu. “W piłce nie chodzi o styl, a o wyniki” - powie część z was. A my odpowiemy, że wynik też jest. Dzięki zwycięstwu, które nie dało awansu, szanse na jeszcze lepsze rezultaty w kolejnych latach, włączając w to walkę o dwa miejsca w Lidze Mistrzów, naprawdę wzrosły. Szczegóły w najnowszej “Przemowie”.