PressFocus Na zdjęciu: Raków Częstochowa - Slavia Praga

Raków Częstochowa wygrał w pierwszym spotkaniu 4. rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy ze Slavią Praga 2:1. Częstochowianie cenny triumf osiągnęli dzięki trafieniom Iviego Lopeza i Frana Tudora. Honorowego gola dla zespołu z Czech zdobył Tomas Holes.

Już przed pierwszym gwizdkiem arbitra było wiadomo, że Slavia Praga to zdecydowanie najmocniejszy rywal Rakowa w tych eliminacjach Ligi Konferencji Europy. I to dało się zauważyć w pierwszych minutach spotkania. Zespół z Czech wyglądał bardzo dobrze w wielu aspektach gry. Nieźle rozgrywał, zmieniał rytm gry, doskonale ustawiał się w defensywie, przez co Raków miał spore problemy z dotarciem pod bramkę rywala.

Mimo to podopieczni Marka Papszuna nie poddali się taktyce Slavii i od początku meczu próbowali grać swoją grę. Naciskali na rywala już na jego połowie, jednocześnie nie dopuszczając do groźnych sytuacji we własnym polu karnym.

Zdecydowanie punktem zwrotnym w tym pojedynku była 29. minuta. Indywidualna akcja Iviego Lopeza, który postanowił sam ją wykończyć strzelając z okolic szesnastego metra dała Rakowowi prowadzenie. Slavia po utracie bramki znacznie spuściła z tonu i nie przypominała już zespołu z pierwszych minut spotkania. Gościom brakowało dokładnych podań i nie potrafili wyprowadzić piłki z własnej połowy. To wykorzystali częstochowianie, którzy jeszcze bardziej nacisnęli na rywala, ale przed przerwą wynik spotkania nie uległ już zmianie.

Tak zwane GOLAZO 🤩 Ivi lopez popisał się piękną brameczką w pierwszej połowie meczu ze @slaviaofficial ⚽️ pic.twitter.com/FiZbHrbKnu — TVP SPORT (@sport_tvppl) August 18, 2022

Raków wyszedł bardzo zdeterminowany na drugą część spotkania. Gospodarze ruszyli do kolejnych ataków, jednak mimo kilku całkiem dobrych okazji nie zdołali podwyższyć prowadzenia. Tymczasem w 60. minucie Slavia bardzo niespodziewanie doprowadziła do wyrównania. Gdy, nic nie wskazywało na to, ze goście mogą ukąsić Raków, Holes wykorzystał złe ustawienie Trelowskiego i umieścił piłkę w siatce.

Centrostrzał, 1:1… ale błyskawiczna odpowiedź Frana Tudora i mamy drugi gol dla @Rakow1921 👏 #RCZSLA pic.twitter.com/6TCTMuCbtx — TVP SPORT (@sport_tvppl) August 18, 2022

Raków jednak znakomicie zareagował na tą sytuację i już kilkadziesiąt sekund później znów był na prowadzeniu. Doskonałe podanie otrzymał Tudor, który znalazł się w sytuacji sam na sam i pewnie wpakował piłkę do siatki dając gospodarzom drugiego gola. Mimo, iż goście znów musieli gonić wynik widać było, że zdobyta bramka dodała im wiary w korzystny rezultat. Slavia przejęła inicjatywę i próbowała zepchnąć Raków do głębokiej defensywy, jednak gospodarze świetnie się bronili i skutecznie wypychali rywala sprzed własnego pola karnego.

Końcówka spotkania jednak znów należała do Rakowa, który momentami bawił się z rywalem. Ostatecznie, mimo kilku szans z obu, stron wynik meczu nie uległ już zmianie. Podopieczni Marka Papszuna wywalczyli cenną zaliczkę przed rewanżem w Pradze, który odbędzie się 25 sierpnia.