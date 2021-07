Pogoń – Osijek: Portowcy nie udokumentowali przewagi

Pogoń Szczecin zremisowała z Osijek 0:0 w pierwszym meczu eliminacji do Ligi Konferencji. Portowcy grali lepiej niż wicemistrz Chorwacji, ale nie potrafili udokumentować przewagi. Rewanż odbędzie się 29 lipca.

Pogoń Szczecin nie miała szczęścia do rywala i trafiła na dosyć trudnego przeciwnika. Osijek to wicemistrz Chorwacji, który w swoim składzie ma króla strzelców tamtejszej ligi. Wydawało się więc, że Portowcom będzie bardzo trudno o korzystny rezultat. W pierwszej połowie obie drużyny przez mniej więcej tyle samo czasu utrzymywały się przy piłce. Nieco lepiej grali jednak piłkarze Pogoni, stwarzali więcej sytuacji, a większość z nich kończyli strzałem celnym.

Pod koniec pierwszej połowy Pogoń nieco oddała inicjatywę i nie atakowała już bramki rywala. Było już widać zmęczenie Portowców, dla których jest to pierwszy oficjalny mecz w tym sezonie, ale nie zakończyło się to dla nich źle. Do przerwy mieliśmy zatem bezbramkowy remis.

Druga połowa była również bardzo wyrównana, ale nie oglądaliśmy w niej zbyt wielu akcji. Jedyny celny strzał w tej odsłonie spotkania oddała Pogoń Szczecin, ale nie zagroził on Ivusicowi. Końcowy wynik to bezbramkowy remis, Portowcy mogli jednak powalczyć o korzystniejszy rezultat, ponieważ stwarzali sobie sytuacje. Kibice mogą jednak pozytywnie patrzeć w przyszłość, gdyż gospodarze pokazali się z dobrej strony. Rewanż odbędzie się 29 lipca. Na trybunach zasiadł selekcjoner reprezentacji Polski – Paulo Sousa.