Lech Poznań po raz pierwszy w historii awansował do ćwierćfinału europejskich pucharów. Kolejorz jest także pierwszym polskim zespołem od 27 lat, który zameldował się na tym etapie europejskich rozgrywek. O radości zawodników mistrza Polski z powodu tego sukcesu wypowiedział się prawy obrońca drużyny prowadzonej przez Johna van den Broma - Pedro Rebocho.

PressFocus Na zdjęciu: Pedro Rebocho

Pedro Rebocho udzielił wywiadu po meczu Lecha z Djurgardens

Portugalczyk przyznał, że w szatni Kolejorza panuje ogromna radość

Prawy obrońca dodał, iż drużyna mistrza Polski nie ma limitów

Rebocho czeka na kolejnego rywala, Lech w ćwierćfinale Ligi Konferencji

Lech Poznań zdemolował szwedzkie Djurgardens w dwumeczu 1/8 finału Ligi Konferencji Europy. Kolejorz wpakował do siatki rywala aż pięć bramek i czeka na kolejnego przeciwnika w ćwierćfinale tych europejskich rozgrywek. Głos po dzisiejszym spotkaniu zabrał prawy obrońca mistrza PKO BP Ekstraklasy – Pedro Rebocho.

– To niesamowite uczucie. Panuje u nas ogromna radość, nie możemy się doczekać już losowania i następnych meczów. Dla mnie to wyjątkowe, że udało nam się dojść aż tak daleko w Europie. Nie mamy limitów, podchodzimy do tego tak, żeby grać jak najlepiej w każdym kolejnym spotkaniu – przyznał Pedro Rebocho.

– Wszyscy rywale dysponują świetnymi piłkarzami i kapitalną atmosferą na stadionie, na tym szczeblu to normalne. Mimo to mocno wierzymy w siebie i swoje umiejętności, dziś to pokazaliśmy – dodał boczny defensor Lecha Poznań.