Liga Konferencji – pary ćwierćfinałowe. Kto z kim zagra w 1/4 finału?

W czwartek kluby walczą o awans do ćwierćfinału Ligi Konferencji. Znamy pierwsze drużyny, które znalazły się w 1/4 finału rozgrywek.

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Jagiellonii

Liga Konferencji: Kto z kim zagra w ćwierćfinale?

Jagiellonia Białystok przed tygodniem pokonała u siebie Cercle Brugge 3-0, znacząco przybliżając się do ćwierćfinału Ligi Konferencji. Spotkanie w Belgii oczywiście zapowiadało się na bardzo wymagające. Faktycznie tak też było, gdyż mistrzowie Polski od samego początku czwartkowej rywalizacji mieli poważne problemy. Cercle skutecznie zepchnęło ich do głębokiej defensywy, dominując i ostrzeliwując bramkę Sławomira Abramowicza. W pierwszej połowie gospodarze strzelili jednego gola, a zaraz po zmianie stron dołożyli drugiego. Od tego czasu Jagiellonia radziła sobie już lepiej i utrzymała wciąż korzystny wynik do ostatniego gwiazdka, zapewniając sobie awans.

Straty z pierwszego meczu skutecznie odrobiło Djurgarden, które przed własną publicznością podejmowało Pafos. Do przerwy gospodarze prowadzili 1-0, a później dołożyli dwa kolejne trafienia i wyeliminowali rywala.

Pierwsze mecze ćwierćfinału Ligi Konferencji odbędą się w czwartek 10 kwietnia, a rewanże tydzień później.

Pary ćwierćfinałowe

Real Betis/Vitoria Guimaraes – Jagiellonia Białystok

Celje/Lugano – Panathinaikos/Fiorentina

FC Kopenhaga/Chelsea – Molde/Legia Warszawa

Djurgarden – Borac Banja Luka/Rapid Wiedeń