Murawski uszczypliwie o Djurgarden: trochę pokory Lech kontrolował losy dwumeczu z Djurgarden przez cały czas. Poznaniacy byli stroną przeważającą i finalnie wygrali w Szwecji 3:0. Mistrz Polski może teraz celebrować awans do ćwierćfinału Ligi Konferencji. – To wielka, ogromna radość. Ciężką pracą i pokorą zasłużyliśmy na to miejsce, w którym jesteśmy. To pokazuje nam, jak

