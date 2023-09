Legia Warszawa awansowała w czwartek do kolejnej fazy Ligi Konferencji Europy. Wojskowi pokonali w rzutach karnych FC Midtjylland (6:5). W normalnym czasie gry miał miejsce remis (1:1). Po zakończeniu rywalizacji kilka zdań wyraził szkoleniowiec.

fot. Imago / Piotr Kucza / FOTOPYK/NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Kosta Runjaic

Legia Warszawa została drugim przedstawicielem PKO Ekstraklasy, który jesienią będzie grał w europejskich pucharach

Na temat wygranej Wojskowych i nie tylko kilka zdań wyraził trener Kosta Runjaić

Pierwsze spotkanie w fazie grupowej wicemistrzowie Polski rozegrają 21 września

Kosta Runjaić po spotkaniu Legia – Midtjylland

Legia Warszawa będzie obok Rakowa Częstochowa drugim przedstawicielem PKO Ekstraklasy na europejskiej scenie. Radości z tego powodu nie ukrywał szkoleniowiec wicemistrza Polski.

– Za nami ciężka bitwa. Jestem szalenie zadowolony z tego, że ją wygraliśmy. Nie mam słów, żeby opisać ten mecz. Ogromny szacunek i uznanie dla mojej drużyny. To było kolejne show, które zakończyło się sukcesem. Będziemy grali w Europie! Jestem niezwykle dumny z drogi, którą przeszliśmy. To ogromne wydarzenie dla Legii, kibiców, ale i całej Warszawy. Będziemy starać się osiągać jak najlepsze wyniki w rozgrywkach grupowych. Rywale są nieistotni – mówił Kosta Runjaić cytowany przez Legia.com.

– Odbudowa drużyny wymaga pasji i ogromnego nakładu pracy. Po poprzednich rozgrywkach wzbogaciliśmy się kilkoma nowymi piłkarzami, ale także pozostawiliśmy najważniejsze ogniwa. Po 14 miesiącach pracy w Legii wypracowaliśmy pewne schematy. Przywróciliśmy Legię na to miejsce, które jest jej należne. Teraz jednak koncentrujemy się na spotkaniu z Widzewem. Naszymi celami były: mistrzostwo Polski, Puchar Polski i awans do europejskich rozgrywek. Krok po kroku realizujemy kolejne cele, a to bardzo ważne. Nasza drużyna jest bardzo zbilansowana i nieprzewidywalna. Mamy pewnego rodzaju mentalność „odwracania wyników” – kontynuował Niemiec.

Opiekun legionistów nie szczędził też pochwał w kierunku bramkarza. – Rywale strzelili gola po rykoszecie. Prócz tego stworzyli sobie 2-3 dobre sytuacje. Świetnie spisywał się dzisiaj Kacper Tobiasz. Słyszałem wiele komentarzy, że może nie jest w najlepszej formie. Dzisiaj pokazał, że jest bohaterem, a takie mecze mogą go pozytywnie nastrajać. Dbaliśmy o naszą taktykę, a także podstawy. Zbieraliśmy drugie piłki, dobrze ustawialiśmy się w obronie, nie popełnialiśmy wielu błędów – przekonywał Runjaić.

