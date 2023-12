Legia prowadzi z AZ! Co za poświęcenie Ribeiro! [WIDEO]

PressFocus/ Adam Starszyński Na zdjęciu: Legia Warszawa - AZ Alkmaar

To goście lepiej rozpoczęli spotkanie Legia – AZ, jednak prowadzenie jako pierwsza objęła ekipa Kosty Runjaicia

W 34. minucie dośrodkowanie Josue na trafienie zamienił jego rodak, Yuri Ribeiro

Boczny obrońca popisał się ofiarnym uderzeniem i umieścił piłkę w siatce

Legia – AZ: Portugalska akcja daje gola Wojskowym

Legia Warszawa walczy o korzystny wynik spotkania z AZ Alkmaar. Gospodarze nie mogli przegrać – zwycięstwo Holendrów oznacza, że to oni awansują do fazy pucharowej Ligi Konferencji Europy. Dlatego to przyjezdni nieco bardziej odważnie zaczęli starcie w stolicy Polski, ponieważ bezbramkowy remis nie był rezultatem, o którym marzyli.

Jednak Wojskowi zdołali przetrzymać napór AZ i w 34. minucie otworzyli wynik meczu. Paweł Wszołek wpadł w pole karne, ale nie zdołał oddać strzału, dlatego odegrał do Josue, który dorzucił piłkę na dalszy słupek. Tam nabiegał Yuri Ribeiro, który w niezwykle ofiarny sposób umieścił futbolówkę w siatce, obok 19-letniego Rome’a-Jaydena Owusu-Oduru.

W taki sposób Ribeiro wykończył wrzutkę Josue: