Legia osłabiona w meczu z Molde? Występ dwóch piłkarzy pod znakiem zapytania

Pankov i Wszołek z drobnymi problemami przed rewanżem z Molde

Legia Warszawa przed tygodniem udała się do Norwegii, gdzie rywalizowała z Molde FK w pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Konferencji. Na przerwę podopieczni Goncalo Feio schodzili z wynikiem (0:3). Zdecydowanie lepiej zaprezentowali się w drugiej połowie, gdzie odrobili część strat. Spotkanie na Aker Stadion zakończyło się ostatecznie jednobramkową porażką stołecznego klubu.

W czwartek Legia stanie przed zadaniem odrobienia strat z pierwszego meczu. Na korzyść polskiego zespołu może wpływać fakt, że starcie odbędzie się w Warszawie. Nie wiadomo jednak czy Goncalo Feio będzie mógł skorzystać ze wszystkich zawodników w kadrze.

Pod znakiem zapytania stoi występ Radovana Pankova i Pawła Wszołka. Obrońca z Serbii ma w ostatnim czasie problemy zdrowotne, a decyzja o uwzględnieniu go w wyjściowej jedenastce będzie ważyła się do ostatnich chwil.

– Radovan to piłkarz, którego zdrowiem od jakiegoś czasu musimy zarządzać. W ostatnim meczu pojawił się problem z jego nogą. Jego sytuację będziemy rozważać do ostatnich chwil. Po meczu z Molde zastanawialiśmy się, czy Paweł Wszołek zagra z Motorem. Ostatecznie jego stan nie był idealny, ale miał w sobie dużo chęci i gotowość do poświęcenia się dla drużyny. Liczę na to, że będziemy mogli na nich liczyć. Te decyzje podejmiemy wspólnie – powiedział Goncalo Feio, cytowany przez oficjalną stronę Legii Warszawa.

Rewanżowe starcie Legia – Molde rozpocznie się w czwartek (13 marca) o godzinie 21:00. Zawody poprowadzi sędzia Matej Jug ze Słowenii.