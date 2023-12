Legia Warszawa została ukarana przez UEFA karą 14 tysięcy euro grzywny za blokowanie przez fanów zespołu przejścia podczas meczu Ligi Konferencji Europy z HSK Zrinjski Mostar. To kolejna kara dla zespoły "Wojskowych".

IMAGO / Wojciech Olkusnik / East News Na zdjęciu: Dariusz Mioduski

Legia Warszawa znów została ukarana przez UEFA

To kolejna sankcja federacji na klub ze stolicy w ostatnim czasie

Tym razem chodzi o rywalizację z Zrinjski Mostar

Znów

Powiedzieć, że Legia Warszawa nie ma po drodze z UEFĄ, to jak nie powiedzieć nic. Europejska federacja od lat surowo karze zespół ze stolicy. I choć czasami sankcje te można uznać za słuszne, to jednak zdarzają się też takie, które są lekko naciągane. Być może innym zespołom uszłoby to na sucho, ale warszawiacy mają w Europie wyrobioną jasną opinię.

Tym razem UEFA ukarała klub Dariusza Mioduskiego za zachowanie kibiców podczas domowego spotkania Ligi Konferencji Europy z HSK Zrinjski Mostar. Wówczas zdaniem Komisji Kontroli Etyki i Dyscypliny fani “Wojskowych” blokowali przejścia, przez co klub został ukarany. Legioniści będą zmuszeni zapłacić 14 tysięcy euro. Wcześniej zasądzono Legii karę m.in. zamknięcia tzw. “Żylety”.

Czytaj więcej: Dwóch piłkarzy nie chce odejść z Legii. “Nie mogę być na nich wkurzony”