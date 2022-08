PressFocus Na zdjęciu: Jose Mourinho z trofeum za wygranie Ligi Konferencji

Przed nami druga edycja rozgrywek Ligi Konferencji Europy. Poprzednia zakończyła się triumfem AS Romy. Teraz kilka drużyn również ma nadzieję na końcowy triumf. W piątek poznamy skład poszczególnych grup. 32 drużyny zostaną podzielone na osiem grupy. Sprawdź kiedy odbędzie się losowanie Ligi Konferencji.

Losowanie fazy grupowej Ligi Konferencji 2022/23 odbędzie się w piątek (26 sierpnia)

Do fazy grupowej przystąpią 32 drużyny, które będą rywalizować w ośmiu grupach

Losowanie odbędzie się w Stambule. Finałowe spotkanie rozegrane zostanie w Pradze

Losowanie grup Ligi Konferencji 2022/23

W finale poprzedniej edycji Ligi Konferencji Europy AS Roma pokonała 1:0 Feyenoord Rotterdam. Drużyna prowadzona przez Jose Mourinho zapisała się tym samym do historii jako pierwszy triumfator tych rozgrywek. W sezonie 2022/23 również zobaczymy w akcji kilka bardzo silnych zespołów.

Do rywalizacji w fazie grupowej przystąpią 32 drużyny, które zostały wyłonione na drodze eliminacji. Żaden z zespołów nie miał zagwarantowanego miejsca w fazie grupowej rozgrywek. 22 drużyny trafią z kwalifikacji do Ligi Konferencji, natomiast pozostałe 10 w ramach pocieszenia po odpadnięciu z ostaniej rundy kwalifikacyjnej do Ligi Europy.

Zespoły zostaną rozlosowane do ośmiu grup z czterech koszyków, których skład zostanie ustalony nad podstawie współczynników klubowych. Podczas losowania drużyny z jednego kraju nie będą mogły trafić na siebie.

Liga Konferencji: kiedy losowanie?

Losowanie fazy grupowej Ligi Konferencji odbędzie się 26 sierpnia (piątek) o godzinie 14:30 w tureckim Stambule. Transmisja z losowania będzie dostępna na platformie streamingowej Viaplay.

Kiedy mecze Ligi Konferencji?

Początek rywalizacji w fazie grupowej Ligi Konferencji 2022/23 zaplanowany został na 8 września 2022 roku. Wówczas rozegrana zostanie 1. kolejka. Ostatnia kolejka odbędzie się 3 listopada.

Terminy fazy grupowej Ligi Konferencji

1. kolejka – 8 września

2. kolejka – 15 września

3. kolejka – 6 października

4. kolejka – 13 października

5. kolejka – 27 października

6. kolejka – 3 listopada