Kibice Lecha zostawili po sobie “pamiątkę” na stadionie Fiorentiny

PressFocus Na zdjęciu: Kibice Lecha na stadionie we Florencji

Lech Poznań odpadł z Ligi Konferencji z podniesioną przyłbicą. Kolejorz wygrał we Florencji 3:2

Wynik pierwszego starcia (4:1) oznaczał jednak, że zwycięstwo nie dało awansu

Pamiątkę na Stadio Artemio Franchi zostawili po sobie kibice Kolejorza. Na obiekcie znalazł się bowiem obraz przedstawiający Koziołka Matołka w niebieskim stroju

Koziołek w niebieskich barwach na Stadio Artemio Franchi we Florencji

Lech Poznań w czwartek napisał piękną historię polskiej piłki nożnej. Kolejorz prowadził już na stadionie Fiorentiny 3:0. Taki rezultat oznaczałby dogrywkę w ćwierćfinale Ligi Konferencji. Ostatecznie, jednak, gospodarze zwarli szeregi i w końcówce strzelili mistrzom Polski dwa gole, wyrzucając ich z rozgrywek.

Z pewnością była to jednak najbardziej udana przygoda polskiego klubu w europejskich pucharach od wielu, wielu lat. Dlatego też i fani Kolejorza postanowili pozostawić po sobie pamiątkę we Florencji. Media społecznościowe obiegło zdjęcie obrazu Koziołka Matołka w niebieskim stroju. Rzecz jasna, koziołek to maskotka Lecha, dobór barw również nie jest przypadkowy. Autorem jest kawuart, który jest znany z tego typu murali. Swoją twórczość prezentuje na swoim instagramowym koncie.

Przed Kolejorzem w tym sezonie już tylko mecze w ramach PKO BP Ekstraklasy. W poniedziałek zmierzą się na wyjeździe z Radomiakiem.

