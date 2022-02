Liga Europy. Zieliński otworzył wynik i uciszył Camp Nou!

PressFocus Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Piotr Zieliński otworzył wynik meczu Barcelony z Napoli. Polak w pierwszej połowie na raty pokonał Marca-Andre ter Stegena, dając swej drużynie prowadzenie.

Piotr Zieliński wybiegł w wyjściowym składzie na hit 1/16 finału Ligi Europy

Polak otworzył wynik spotkania Napoli z Barceloną

Pomocnik na raty pokonał Marca-Andre ter Stegena

Zieliński z golem na Camp Nou!

Polak został bohaterem początku hitu 1/16 finału Ligi Europy. W czwartek Barcelona podejmowała na swoim stadionie Napoli. Przez pierwsze pół godziny obie ekipy z rzadka kreowały sobie groźne okazje. Gdy wreszcie udało się to gospodarzom, po chwili dostali bolesną lekcję na temat wykończenia. W świetnej sytuacji Ferran Torres nie uderzył nawet w światło bramki, a Alex Meret szybko rozpoczął akcję. Futbolówka trafiła do Piotra Zielińskiego. Polak otworzył korytarz Elifowi Ełmasowi, a Macedończyk zagrał piłkę zwrotną. Nasz reprezentant uderzył, a z tym strzałem poradził sobie jeszcze Marc-Andre ter Stegen. Niemiec nie miał już jednak szans przy dobitce pomocnika, który otworzył wynik na Camp Nou.

Tym samym 27-latek kontynuuje okres swojej świetnej dyspozycji. Był to bowiem dla niego siódmy gol we wszystkich rozgrywkach w bieżącym sezonie, a drugi w Lidze Europy. Do tego Zieliński może pochwalić się pięcioma asystami w Serie A.

Spotkanie pomiędzy Barceloną, a Napoli wciąż trwa.