PressFocus Na zdjęciu: Alfredo Morelos (z prawej)

W czwartek o godzinie 18:45 rozpoczęły się cztery mecze 1/16 finału Ligi Europy. Najciekawsze z nich – pomiędzy Barceloną, a Napoli – zakończyło się remisem 1:1, a gola strzelił Piotr Zieliński. Borussia Dortmund uległa zaś u siebie Glasgow Rangers, tracąc aż cztery bramki (2:4). Prezentujemy wyniki i strzelców ostatnich meczów.

BVB jedną nogą za europejskimi pucharami, remis w hitowym starciu na Camp Nou

Czwartkowe mecze 1/16 finału Ligi Europy podzielono na dwie tury. W pierwszej z nich nie brakowało bramek i emocji. Hitowe starcie pomiędzy Barceloną, a Napoli zakończyło się remisem 1:1. Wynik otworzył Piotr Zieliński, a później z rzutu karnego odpowiedział Ferran Torres. Borussia Dortmund dała sobie za to wbić aż cztery gole drużynie Glasgow Rangers. Co prawda, Niemcy odpowiedzieli trafieniami Jude’a Bellinghama oraz Raphaela Guerreiro, ale wynik 2:4 stawia ich w bardzo trudnej sytuacji przed rewanżem. Sheriff Tyraspol kontynuuje swój sen w europejskich pucharach. Teraz zespół ten pokonał Bragę (2:0). Real Betis prowadził zaś na stadionie Zenita Sankt Petersburg 2:0, by pozwolić gospodarzom wyrównać. Ostatecznie wynik na 3:2 ustalił Andres Guardado.

Wyniki meczów 1/16 finału Ligi Europy

Sheriff Tyraspol – Braga 2:0 (1:0)

1-0 Thill 43’k.

2-0 Traore 83’

Zenit Sankt Petersburg – Real Betis 2:3 (2:3)

0-1 Rodriguez 8’

0-2 Willian Jose 18’

1-2 Dziuba 24’

2-2 Malcom 28’

2-3 Guardado 41’

FC Barcelona – Napoli 1:1 (0:1)

0-1 Piotr Zieliński 29’

1-1 Ferran Torres 59’k.

Borussia Dortmund – Glasgow Rangers 2:4 (0:2)

0-1 Tavernier 38’k.

0-2 Morelos 41’

0-3 Lundstram 49’

1-3 Bellingham 51’

1-4 Zagadou 54’sam.

2-4 Guerreiro 82’