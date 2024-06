PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Wisły Kraków

Wisła Kraków w Lidze Europy

Wisła Kraków dzięki wygranej w finale Fortuna Pucharu Polski z Pogonią Szczecin zapewniła sobie prawo do gry w eliminacjach Ligi Europy. Biała Gwiazda do europejskich pucharów przystąpi od pierwszej rundy kwalifikacji, gdzie może trafić m.in. na Elfsborg czy MFK Rużomberok. Są też jednak bardziej – nazwijmy to egzotyczne – ekipy, jak Sumqayit FK z Azerbejdżanu i KF Llapi Podujevo z Kosowa. Niemniej drużyna trenera Kazimierza Moskala powinna mieć szansę w starciu z każdym z zespołów w tej fazie eliminacji. Ale już wraz z biegiem rund poziom będzie znacząco wzrastał.

Wielu jednak zastanawia, gdzie będzie można obejrzeć powrót Białej Gwiazdy do europejskich pucharów. Według informacji przekazanych przez Kacpera Sosnowskiego ze “Sport.pl” nadawcą spotkań eliminacji Ligi Europy w wykonaniu Wisły będzie telewizja Polsat. Rozmowy mają być w tej sprawie już na finiszu i wiele wskazuje na to, że w najbliższych dniach ta informacja zostanie publicznie podana do informacji opinii publicznej.

Krakowianie zapowiadają jednak, że priorytetem dla nich będzie w tym sezonie rywalizacja w Fortuna 1. lidze, gdzie po dwóch latach spędzonych na zapleczu elity liczą na powrót do PKO Ekstraklasy. W minionej kampanii Wiślacy zajęli 10. miejsce w stawce, co skutkowało wieloma odejściami z klubu i pożegnaniem trenera Alberta Rude.

