Gabriel Jesus podczas Mistrzostw Świata doznał poważnej kontuzji kolana. Brazylijczyk opuścił już 14 spotkań, ale powoli wraca do pełni sił. Niewykluczone, że napastnik pojawi się w kadrze na mecz Sporting - Arsenal.

PressFocus Na zdjęciu: Gabriel Jesus

Gabriel Jesus wraca do pełni sił po kontuzji kolana

Brazylijczyk jest bliski gry

Niewykluczone, że napastnik poleci do Portugalii

Jesus znajdzie się w kadrze na mecz Sporting – Arsenal?

Kiedy Gabriel Jesus wróci na boisko? Wszystko wskazuje na to, że jeszcze przed przerwą na spotkania reprezentacji Brazylijczyk zaliczy pierwsze minuty po powrocie po kontuzji. Jednak konkretna data powrotu napastnika nie jest znana. Niewykluczone, że już w tym tygodniu 25-latek znajdzie się w kadrze meczowej na starcie Sporting – Arsenal.

Mikel Arteta jeszcze nie jest pewny, czy Eddie Nketiah wyruszy z drużyną w podróż do Lizbony – Anglik opuścił pojedynek z Bournemouth. Decyzja zostanie podjęta w ostatniej możliwej chwili. Wobec możliwej absencji 23-latka i urazu Leandro Trossarda hiszpański szkoleniowiec ma nie wykluczać powołania Gabriela Jesusa na czwartkowy mecz na Estadio Jose Alvalade.

Reprezentant Canarinhos trenował z piłkarzami rezerwowymi po rywalizacji z The Cherries w Premier League. Czy były zawodnik Manchesteru City znajdzie się wśród graczy, który pojawią się na pokładzie samolotu podróżującego do stolicy Portugalii? Klub z The Emirates jest gotowy wcielić w życie takie rozwiązanie.