Szymański popisał się kapitalnym golem. Przywrócił nadzieję Fenerbahce [WIDEO]

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Sebastian Szymański

Liga Europy. Cudowna bramka Sebastiana Szymańskiego

W czwartkowy wieczór odbywają się rewanżowe mecze w ramach 1/8 finału Ligi Europy. W jednym ze spotkań Glasgow Rangers podejmuje na własnym stadionie Fenerbahce Stambuł. Za nami pierwsza połowa tego pojedynku, w której obejrzeliśmy jednego, ale za to pięknego gola. Turecki klub do przerwy prowadzi 1:0 ze szkocką drużyną po tym, jak fantastycznego gola strzelił nie kto inny jak nasz rodak – Sebastian Szymański.

W 45. minucie rywalizacji reprezentant Polski odnalazł się w polu karnym, kapitalnie złożył się do uderzenia i pokonał Jacka Butlanda. Zatem podopieczni Jose Mourinho odrobili część strat z pierwszego meczu na Sukru Saracoglu Stadyumu, w którym to Szkoci niespodziewanie triumfowali 3:1. Drużyna Żółtych Kanarków ma jeszcze drugą połowę, by całkowicie odwrócić losy rywalizacji oraz awansować do ćwierćfinału turnieju.

Sebastian Szymański z cudownym golem! 💥🔝



Premierowy gol Polaka w tej edycji Ligi Europy! 🇵🇱



📺 Polsat Sport Premium 4 📲 Polsat Box Go pic.twitter.com/qXdaxo6ErS — Polsat Sport (@polsatsport) March 13, 2025

Przypomnijmy, że Sebastian Szymański z powodzeniem występuje w barwach Fenerbahce Stambuł od lipca 2023 roku, kiedy przeprowadził się nad Bosfor za niespełna 10 milionów euro z Dynama Moskwa. 25-letni środkowy pomocnik w koszulce tureckiej ekipy rozegrał łącznie 96 spotkań, zdobył 18 bramek i zanotował 28 asyst. Fachowy serwis “Transfermarkt” szacuje wartość rynkową mierzącego 174 centymetry zawodnika na 17 milionów euro.

Aktualizacja: W 73. minucie Sebastian Szymański po raz drugi wpisał się na listę strzelców, co w tym momencie oznacza, że będziemy mieli dogrywkę.