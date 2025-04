Manchester United walczy o fortunę. Tyle zarobi, jeżeli wygra Ligę Europy

Manchester United ma o co walczyć. O 21.00 Czerwone Diabły zmierzą się z Olympique Lyon o awans do półfinału Ligi Europy. W grze są wielkie pieniądze, pisze The Athletic.

SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Bruno Fernandes

Manchester United cztery mecze od wielkiej nagrody

Ani Ruben Amorim, ani jego podopieczni, ani właściciel, sir Jim Ratcliffe, ani kibice – nikt nie ma prawa być zadowolony z tego, jak w ostatnim czasie prezentuje się Manchester United. Chociaż Czerwone Diabły zajmują dopiero 14. lokatę w Premier League, trwający sezon wcale nie jest stracony. Jednak wszystko zależy od tego, jak 20-krotni mistrzowie Anglii spiszą się w Lidze Europy.

Podopieczni Rubena Amorima walczą o zwycięstwo w rozgrywkach “drugiej kategorii”. Jeżeli United sięgnie po triumf w Lidze Europy, w ten sposób zyska kwalifikację do kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Jak podaje The Athletic, sukces w LE pozwoli Manchesterowi zarobić przynajmniej 85 milionów funtów, a więc około 100 milionów euro. To oczywiście kwota, która zawiera nagrodę za awans do LM.

Manchester United jest o trzy mecze od finału i cztery od wielomilionowego zysku. Dzisiaj Czerwone Diabły podejmą Olympique Lyon w rewanżowym starciu ćwierćfinału – w pierwszym pojedynku padł remis 2:2. W kolejnej fazie ich rywalem będzie lepszy z pary Rangers FC – Athletic Bilbao (0:0 przed tygodniem), natomiast w finale mogą spotkać się z Tottenhamem, Eintrachtem Frankfurt, Bodo/Glimt lub Lazio.