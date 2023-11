IMAGO / JAKUB ZIEMIANIN / 400mm.pl/NEWSPIX.P Na zdjęciu: Dawid Szwarga

Raków Częstochowa już o godzinie 21:00 rozpocznie mecz ze Sportingiem Lizbona

Będzie to spotkanie 4. kolejki fazy grupowej Ligi Europy

Mistrzowie Polski odkryli karty na tę rywalizację

Po zwycięstwo!

Już o godzinie 21:00 Raków Częstochowa w stolicy Portugalii zmierzy się ze Sportingiem Lizbona. Mistrz Polski po dotychczasowych czterech kolejkach fazy grupowej Ligi Europy nie może pochwalić się sporym dorobkiem punktowym. Aktualnie wynosi on raptem jedno oczko, ale “Medaliki” wciąż wierzą, że mogą zająć trzecie miejsce w grupie D. Aby to się jednak udało arcyważne będą punkty w dzisiejszej rywalizacji. Dawid Szwarga właśnie desygnował na to spotkanie jedenastkę, która ma zawalczyć i postawić się faworyzowanemu Sportingowi.

📝 𝙈𝙀𝘿𝘼𝙇𝙄𝙆𝙄



Oto nasz skład na mecz ze Sportingiem! 🔥



—

Dołącz do nas na Whatsapp ⤵️https://t.co/MVZqMpz8E9 pic.twitter.com/NbXcmjVfYO — Raków Częstochowa 🥇 (@Rakow1921) November 9, 2023

Raków Częstochowa: Kovacevic – Plavsic, Rundic, Racovitan, Tudor, Jean Carlos – Kochergin, Berggren – Nowak, Crnac, Yeboah.

Sporting Lizbona: Adan – St. Juste, Inacio, Coates – Esgaio Braganca, Goncalves, Edwards, Trincao, Santos – Paulinho.

Jakim wynikiem zakończy się mecz Rakowa ze Sportingiem? Zwycięstwem Rakowa 0% Remisem 0% Zwycięstwem Sportingu 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Zwycięstwem Rakowa

Remisem

Zwycięstwem Sportingu

Czytaj więcej: Szwarga odważnie przed Sportingiem. “Nie ma mowy o żadnym strachu”