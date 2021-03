Ole Gunnar Solskjaer potwierdził, że Marcus Rashford w trakcie meczu Manchesteru United z AC Milan (1:0) został zmieniony z powodu kontuzji.

Manchester United – AC Milan: wymuszona zmiana wybawieniem

Angielski napastnik opuścił boisko w przerwie, a jego miejsce zajął rekonwalescent, Paul Pogba. Dla Francuza był to pierwszy mecz w tegorocznej edycji Ligi Europy, bo od początku lutego był kontuzjowany. Kilka minut po wejściu na murawę zdobył gola na wagę awansu.

– Marcus czuł lekkie ukłucie, nie mogliśmy ryzykować – powiedział Ole Gunnar Solskjaer po meczu. – Pogba nie mógł grać dłużej niż przez jedną połowę. Jego powrót to dla nas duży impuls. Chłopaki spisywali się świetnie bez niego, ale wszyscy wiemy, jakie ma zalety – dodał.

Marcus Rashford jest kluczowym zawodnikiem Manchesteru United. W tym sezonie opuścił jedynie pierwsze spotkanie w 1/8 finału Ligi Europy przeciwko AC Milan. We wszystkich rozgrywkach zanotował 18 bramek i dziesięć asyst. Czerwone Diabły zajmują drugie miejsce w Premier League, dotarli do ćwierćfinału Pucharu Anglii i wyczekują na piątkowe losowanie 1/4 finału Ligi Europy. Do gry wrócą po przerwie reprezentacyjnej. 4 kwietnia zmierzą się w angielskiej ekstraklasie z Brighton & Hove Albion.

Sytuację angielskiego napastnika monitoruje z pewnością Gareth Southgate, który powołał go na nadchodzące spotkania Lwów Albionu w eliminacjach do mistrzostw świata przeciwko San Marino, Albanii i Polsce.