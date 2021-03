Milan długo przegrywał z Manchesterem United w Lidze Europy, ale w doliczonym czasie gry zdołał wywalczyć cenny remis (1:1). Po spotkaniu Stefno Pioli był dumny ze swoich graczy.

“Milan pokazał osobowość”

Rossoneri w ostatniej chwili wywalczyli remis po golu Simona Kjaera. Stefano Pioli uważa, że ten rezultat doda jego zawodnikom pewności siebie.

– Zespół pokazał osobowość. Cierpieliśmy w trudnych momentach. Wiedzieliśmy, jaką jakością dysponuje rywal, ale ten występ musi poprawić naszą pewność siebie – skomentował Pioli w rozmowie ze Sky Sport Italia. – Gdy wylosowaliśmy Manchester United, pomyślałem, że to dla nas odpowiedni rywal. Pracujemy, by się poprawiać i znów zwyciężać. Chcemy zaprowadzić Milan tam, gdzie jest jego miejsce, a takie mecze, jak ten ostatni, pozwalają się poprawić. Chcemy dotrzeć aż do finału, a by to osiągnąć, musimy pokonywać kolejne drużyny – dodał.

Pioli jest zadowolony, ale kwestia awansu jest nierozstrzygnięta

Szkoleniowiec Milanu cieszy się z wyjazdowego remisu, ale podkreśla, że kwestia awansu nie jest jeszcze pewna.

– Czwartkowy wynik jest pozytywny, ale przed nami bardzo trudny rewanż. Praca nie jest zakończona, Manchester United to świetna drużyna. Jestem usatysfakcjonowany. Powtarzam moim zawodnikom, że nie trenuję zwyczajnej grupy. W Milanie mamy, pod każdym względem, wyjątkowy zespół. Gdy widzę, jak chłopaki oddają swoje dusze, by walczyć o dobry rezultat, pozostaje mi być szczęśliwym. Osiągnęliśmy wynik, który prawdopodobnie przyjęlibyśmy w ciemno przed pierwszym gwizdkiem. Po spotkaniu mogę powiedzieć, że być może zasługiwaliśmy na więcej, ale remis to i tak świetny rezultat – powiedział Pioli. – Teraz czekają nas trzy wielkie mecze: z Napoli i Fiorentiną w Serie A, a także rewanż w Lidze Europy. Później ci, którzy nie udadzą się na zgrupowanie reprezentacji, będą mieli czas na odpoczynek – dodał.

Nadchodzący mecz z Napoli odbędzie się w niedzielę o godzinie 20.45. Rossoneri powalczą o to, by ponownie zbliżyć się do liderującego Interu. Sprawdź tabelę Serie A, by być na bieżąco.

