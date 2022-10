PressFocus Na zdjęciu: Neymar

Szerokim echem odbija się w mediach społecznościowych zachowanie Antony’ego w meczu Manchesteru United z Sherrifem Tyraspol. Brazylijczyk wykonał dość bezproduktywny trick, który środowisko piłkarskie podzielił na dwa obozy zwolenników oraz przeciwników.

Zachowanie Antony’ego w meczu Ligi Europy jest szeroko komentowane

Brazylijczyk ma swoich zwolenników oraz przeciwników

Gracz United otrzymał słowa wsparcia od Neymara

Sztuczka techniczna Antony’ego nadal komentowana w mediach społecznościowych

Antony w meczu Ligi Europy nie wpisał się na listę strzelców, ale o Brazylijczyku i tak jest najgłośniej. Gracz Manchesteru United zasłynął sztuczką techniczną, która niewiele miała wspólnego z pożytkiem dla zespołu, jednak była ładna dla oka. Mimo to walor estetyczny wielu osobom nie przypadł do gustu.

Środowisko piłkarskie mocno się podzieliło. – Co osiągnął tym zagraniem? To niedorzeczne. Jest piłkarzem czy klaunem? – mówił między innymi Paul Scholes. Również kibice mieli przeróżne zdania na temat zachowania Brazylijczyka. Część fanów podziela zdanie byłej gwiazdy United, inni tłumaczą, ze futbol to przecież także wielkie show.

Ptdrrr Antony… APPLIQUE TOI DERRIÈRE QUAND TU FAIS ÇApic.twitter.com/3grG4mSHdd — Gio CR7 (@ArobaseGiovanny) October 27, 2022

Zdecydowanie w tym drugim obozie znalazł się inny reprezentant Brazylii Neymar. Zawodnik Paris Saint-Germain w jednym z portali społecznościowych umieścił dość wymowny wpis. – Tak trzymaj. Niczego nie zmieniaj. Idź na przód chłopcze. Odwaga i radość – napisał Neymar obok zdjęcia Antony’ego.

Antony w ostatnich dniach okienka transferowego dołączył do Manchesteru United z Ajaxu Amsterdam za 95 milionów euro. Brazylijczyk ma jak dotąd na swoim koncie jedenaście występów licząc wszystkie rozgrywki, w których zdobył trzy gole.

Zobacz również: Conte: sędziowie powinni pomyśleć przed pokazaniem czerwonej kartki