Kibice Eintrachtu Frankfurt już w meczu z Barceloną udowodnili, że potrafią tłumnie podróżować na zagraniczne wyjazdy swojej drużyny. Dla fanów Glasgow Rangers finał Ligi Europy nie jest zwykłym wydarzeniem, dlatego wielu Szkotów wybiera się do Sewilli. Hiszpańska policja apeluje o spokój.

Władze spodziewają się ogromnej rzeszy kibiców, którzy przybędą do Sewilli na finał LE

Policja apeluje o spokój

W tej sprawie zabrał głos również trener Glasgow Rangers

“Cieszmy się atmosferą i nie zostawmy po sobie złych wspomnień”

Władze spodziewają się, że do Sewilli może dotrzeć nawet 150 tysięcy fanów obu drużyn. Większość z nich nie ma biletu na mecz. Szef hiszpańskiej policji wyraził swoje zaniepokojenie zaistniałą sytuacją. Jest obawa, że taka ilość kibiców może spowodować paraliż miasta, a także może dojść do zamieszek.

Trener Rangers, Giovanni van Bronckhorst, wezwał szkockich kibiców, którzy mają przybyć do Sewilli na środowy finał Ligi Europejskiej, by zachowywali się jak najlepiej. – Nieczęsto zdarza się, że jesteśmy w stanie dotrzeć do europejskiego finału, więc musimy cieszyć się tym momentem i upewnić się, że nie sprawimy żadnych problemów – powiedział Holender na wtorkowej konferencji prasowej.

– Nie sądzę, żeby chodziło o liczby. Nawet 50 osób może spowodować chaos. Wiem, że podróżuje tu z nami wielu fanów… i muszą się cieszyć z tej okazji. Połowa kibiców wróci do domu szczęśliwa, a druga połowa wróci rozgniewana, ale powinniśmy szanować miasto gospodarza. Jest wiele osób, które ciężko pracują, aby nas pomieścić. Cieszmy się atmosferą i nie zostawmy po sobie złego wspomnienia – dodał.

Rangers ostatni raz mieli okazję wystąpić w finale europejskich w 2008 roku. Przegrali wtedy decydujące starcie z Zenitem Sankt Petersburg. Ostatni raz triumfowali w nieistniejącym już Pucharze Zdobywców Pucharów w 1972 roku. Z kolei Eintracht Frankfurt stara się zakończyć 42-letni okres w Europie bez triumfu. Ekipa z Bundesligi ostatni raz świętowała sukcesy na arenie międzynarodowej w 1980 roku wygrywając Puchar UEFA.

