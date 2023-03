PressFocus Na zdjęciu: Jose Mourinho

Roma awansowała do ćwierćfinału Ligi Europy

Giallorossi w dwumeczu wyeliminowali Real Sociedad

Losowanie par w piątek o godzinie 13:00

Mourinho krytykuje zasady europejskich pucharów

AS Roma wytrzymała w czwartkowy wieczór napór Realu Sociedad i awansowała do ćwierćfinału Ligi Europy, dzięki zwycięstwu w pierwszym meczu na Stadio Olimpico. Rzymianie w rewanżu, który zakończył się bezbramkowym remisem nie oddali nawet celnego strzału na bramkę rywala.

– Real Sociedad dawał z siebie wszystko, aby odwrócić losy tego dwumeczu. Niesieni dopingiem kibiców mocno na nas naciskali, choć pierwszy fragment spotkania był dobry w naszym wykonaniu. Później dobrze się broniliśmy i próbowaliśmy kontrataków – przyznał Mourinho.

– W ćwierćfinale znalazły się drużyny, których nie powinno być w Lidze Europy. Kiedy zostajesz wyeliminowany powinieneś wrócić do domu. Jeśli Ligę Europy wygra drużyna, która odpadła z Ligi Mistrzów, to dla mnie to będzie bez znaczenia – stwierdził Mourinho uderzając tym samym w Juventus, który w fazie grupowej Champions League zajął trzecie miejsce za PSG i Benfiką Lizbona, co poskutkowało grą w fazie pucharowej Ligi Europy.

Zobacz również: Allegri zdaje sobie sprawę ze słabego występu Juventusu