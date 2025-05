Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Puchar Ligi Europy

Manchester United kontra Tottenham Hotspur w finale Ligi Europy

Liga Europy weszła w kluczową fazę. W czwartkowy wieczór poznaliśmy drużyny, które będą rywalizowały ze sobą w finale rozgrywek. A będą to Manchester United oraz Tottenham Hotspur. Podopieczni Rubena Amorima załatwili sytuację w pierwszym meczu i to przeważało nad wyeliminowaniem Athletiku Bilbao. Koguty natomiast stanęły na wysokości zadania i okazały się lepszy od Bodo/Glimt.

Manchester United przystąpił do rewanżowego meczu z Athletic Bilbao na pełnym luzie. I w pierwszej odsłonie Czerwone Diabły zostały za to skarcone, ponieważ pięknym trafieniem popisał się Mikel Jauregizar. Podopieczni Rubena Amorima mieli wszystko pod kontrolą, a w drugiej odsłonie doprowadzili do wyrównania po trafieniu Masona Mounta. Rywalizacja na Old Trafford zakończyła się triumfem gospodarzy 4:1. Gole dorzucili jeszcze Casemiro, Rasmus Hojlund, a także ponownie Mason Mount.

Tottenham Hotspur natomiast w pierwszym meczu pokonali Bodo/Glimt 3:1. Rewanżowy mecz w Norwegii zatem był dla drużyny Ange’a Postecoglou na przetestowanie różnych ustawień. Londyńczycy weszli na pełne obroty w drugiej odsłonie. Strzelanie rozpoczął Dominic Solanke, a chwilę później wynik podwyższyły Pedro Porro.

Wyniki rewanżowych spotkań półfinału Ligi Europy:

Manchester United – Athletic Bilbao 4:1 (7:1 w dwumeczu)

Bodo/Glimt – Tottenham Hotspur 0:2 (1:5 w dwumeczu)