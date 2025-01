Manchester United na ostatniej prostej. Ruben Amorim ma o co grać

PressFocus Na zdjęciu: Bruno Fernandes

Potknięcie może srogo zaboleć Manchester United

W czwartkowy wieczór Manchester United rozegra ostatni mecz fazy ligowej Ligi Europy. Będzie to już ósmy występ Czerwonych Diabłów w tej edycji rozgrywek. Dotychczas żadna z drużyn nie zdołała ich pokonać, dzięki czemu bilans tej ekipy to cztery zwycięstwa i trzy remisy. Przekłada się to na 15 punktów, co z kolei wciąż nie gwarantuje udziału w 1/8 finału.

Ruben Amorim i spółka są pewni dalszej gry w Europie, ale potrzebują jeszcze jednego dobrego występu, by uniknąć gry w 1/16 finału i uzyskać bezpośredni awans do 1/8 finału. Apetyt ma na to również najbliższy rywal przyjezdnych z Old Trafford, czyli rumuński klub FCSB, który zgromadził zaledwie jedno oczko mniej (14 punktów). To zwiastuje ciekawe widowisko.

Czerwone Diabły nabierają rozpędu

Cypryjski trener Elias Charalambous może być zadowolony z wyników swojej drużyny w 2025 roku. Jego klub FCSB pozostaje niepokonany w trzech oficjalnych meczach, które odbyły się w styczniu. Podopieczni 44-letniego szkoleniowca ograli w pucharach Karabach Agdam, a w lidze rumuńskiej zdobyli cztery na sześć punktów. W krajowych rozgrywkach są wiceliderem tabeli, z taką samą liczbą punktów, co pierwsze Cluj.

Manchester United za kadencji Rubena Amorina ma problem z ustabilizowaniem formy. Ostatnie wyniki to jednak dobry prognostyk. Czerwonym Diabłom zdarzyła się tylko jedna porażka w pięciu poprzednich konfrontacjach. Klęską zakończyło się starcie z Brighton. Udało się jednak ograć Arsenal, czy Rangersów w Lidze Europy.

Mecze drużyny FCSB UTA Arad 0 FCSB 1 FK Karabach 2 FCSB 3 FCSB 1 Hermannstadt 1 CSM Politehnica Iasi 0 FCSB 2 FCSB 0 Universitatea Craiova 2 Mecze drużyny Manchester United Fulham (0.83 xG) 0 Manchester United (0.21 xG) 1 Manchester United 2 Rangers 1 Manchester United (1.38 xG) 1 Brighton (2.25 xG) 3 Manchester United (3.85 xG) 3 Southampton (1.51 xG) 1 Liverpool FC (2.73 xG) 2 Manchester United (1.53 xG) 2

FCSB – Manchester United: przewidywane składy

FCSB Ilias Charalampous Manchester United Rúben Amorim FCSB Ilias Charalampous 4-2-3-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 4-2-3-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 3-4-2-1 3-4-2-1 Przewidywany skład Manchester United Rúben Amorim Rezerwowi 1 Mihai Udrea 17 Mihai Popescu 18 Malcom Edjouma 19 Daniel Popa 22 Mihai Toma 25 Alexandru Mihail Băluță 28 Alexandru Pantea 29 Alexandru Musi 2 Victor Lindelof 3 Noussair Mazraoui 5 Harry Maguire 9 Rasmus Højlund 12 Tyrell Malacia 18 Casemiro 22 Tom Heaton 24 Andre Onana 25 Manuel Ugarte 37 Kobbie Mainoo

FCSB – Manchester United: kontuzje i zawieszenia

Kontuzje i zawieszenia FCSB Zawodnik Powrót Mihai Lixandru Uraz więzadła krzyżowego Początek kwietnia 2025 Darius Olaru Uraz ramienia Połowa lutego 2025 Octavian Popescu Stłuczenie Początek lutego 2025

Kontuzje i zawieszenia Manchester United Zawodnik Powrót Luke Shaw Uraz ścięgna udowego Około tydzień Mason Mount Uraz mięśnia Początek lutego 2025 Jonny Evans Fizyczny dyskomfort Początek lutego 2025

Mecz pułapka dla gości z Manchesteru?

Faworytem czwartkowej rywalizacji jest zdecydowanie Manchester United. Kurs na zwycięstwo Czerwonych Diabłów u bukmachera STS został wyceniony na poziomie mniej więcej 1.60. Z kolei triumf FCSB oznacza kurs 5.00. Współczynnik na remis w tym meczu wynosi około 3.80.

Kursy mogą ulec zmianie.
FCSB Manchester United 5.00 3.80 1.60 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 28 stycznia 2025 13:58 .

Szanse na zwycięstwo FCSB R P W R W W ? 17.9 % Remis 23.2 % Manchester United R W W P W W ? 58.8 %

Spotkanie FCSB - Manchester United w Lidze Europy odbędzie się w czwartek (30 stycznia) o godzinie 21:00. Mecz będzie dostępne w telewizji na antenie Polsat Sport Premium 3 oraz w internecie w platformie Polsat Box Go.

