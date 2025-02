Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Trofeum za triumf w Lidze Europy

Potencjalne pary 1/8 finału Ligi Europy

Liga Europy powoli wkracza w decydujące fazy, bowiem w grze o końcowe trofeum pozostało jedynie 16 drużyn. Do ośmiu zespołów, które po fazie ligowej uzyskały bezpośredni awans do 1/8 finału dołączyło ośmiu szczęśliwców, którzy wygrali dwumecz rundy play-off.

Po pierwszym etapie turnieju udział w 1/8 finału zagwarantowały sobie takie drużyny jak: Lazio, Athletic Bilbao, Olympiakos Pireus, Glasgow Rangers, Eintracht Frankfurt, Olympique Lyon, Manchester United i Tottenham.

Zobacz wideo: Boniek: Zalewski w kadrze to moja zasługa

W czwartek po rewanżowych spotkaniach rundy play-off do powyższego grona dołączyli: AS Roma, Bodo/Glimt, AZ Alkmaar i FCSB. Największą niespodzianką był awans AZ, który w dwumeczu wyeliminował tureckiego giganta Galatasaray. Z kolei norweskie Bodo do awansu potrzebowało dopiero dogrywki, wyrzucając za burtę Twente. Z kolei po drugiej serii spotkań z godziny 21:00 awans do 1/8 finału zapewnili sobie: Viktoria Pilzno, Real Sociedad, Fenerbahce i Ajax.

Viktoria Pilzno – Lazio / Athletic Bilbao

Bodo/Glimt – Olympiakos Pireus / Glasgow Rangers

Ajax – Eintracht Frankfurt / Olympique Lyon

AZ Alkmaar – Manchester United / Tottenham

Real Sociedad – Manchester United / Tottenham

FCSB – Olympique Lyon / Eintracht Frankfurt

Fenerbahce – Glasgow Rangers / Olympiakos Pireus

Roma – Athletic Bilbao / Lazio

Kiedy losowanie 1/8 finału Ligi Europy?

Losowanie 1/8 finału Ligi Europy odbędzie się w najbliższy piątek 21 lutego 2025 roku o godzinie 13:00. Transmisję z ceremonii będzie można oglądać na oficjalnej stronie UEFA.

Kiedy mecze 1/8 finału Ligi Europy?

1/8 finału Ligi Europy rozpocznie się na początku przyszłego miesiąca. Pierwsze mecze zaplanowano na 6 marca, zaś rewanż tydzień później, czyli 13 marca. Zwycięzcy dwumeczów uzyskają awans do ćwierćfinału rozgrywek.