Said Benrahma

Said Benrahma Pressfocus

Za nami pierwsze pojedynki 4. kolejki Ligi Europy. W czwartek wieczorem West Ham po raz pierwszy musiał gonić wynik podczas starcia z Genk (2:2). Dodatkowo Real Sociedad podzielił się punktami ze Strum Graz (1:1). Tymczasem Legia Warszawa nie dała rady Napoli (1:4), choć jeszcze do przerwy prowadziła.

West Ham pewny awansu do 1/16 finału

Co prawda, West Ham na starcie rundy rewanżowej zgubił punkty, ale i tak jest już pewny awansu do fazy pucharowej. Młoty do tej pory inkasowały wyłącznie komplety punktów. Tym razem jednak podopieczni Davida Moyesa gonili wynik w starciu z Genk. Londyńczycy byli bardzo blisko, aby znów zgarnąć całą pulę, ale w samej końcówce o ostatecznym rezultacie zadecydował gol samobójczy. Dodajmy jeszcze, że tego dnia West Ham dał sobie wpakować gole pierwszy raz w tych rozgrywkach. Między słupkami gości stał Areola, z kolei Łukasz Fabiański odpoczywał przed wyzwaniami w Premier League.

Real Sociedad ma czego żałować

Tymczasem w San Sebastian byliśmy świadkami niespodzianki. Strum Graz objął prowadzenie przed przerwą i niespodziewanie nawarstwił problemów Realowi Sociedad. Gospodarze dominowali, jednak przez dłuższy czas nie potrafili wykorzystać swojej przewagi. Strzelecką niemoc udało się zażegnać dopiero w drugiej połowie, lecz finalnie obie ekipy podzieliły się punktami. Z tego powodu, Real Sociedad nie ma jeszcze pewności czy awansuje dalej.

Legia na kolanach

Natomiast Legia świetnie rozpoczęła pojedynek z Napoli. Wojskowi już po 10 minutach objęli prowadzenie. Od tego momentu Azzurri wzięli się w garść. Dzięki dobrej grze Legionistów, rezultat w pierwszej połowie nie uległ już zmianie. Zdecydowanie więcej działo się później. Po przerwie goście wpakowali Polakom aż cztery bramki, z czego jedną zdobył Piotr Zieliński.

Wyniki 4. kolejki fazy grupowej Ligi Europy:

Brondby – Rangers 1:1 (1:0)

Bramki: Balogun 45′ (og), Hagi 77′

Galatasaray – Lokomotiv Moskwa 1:1 (1:0)

Bramki: Feghouli 43′ – Kamano 73′

Genk – West Ham 2:2 (1:0)

Painstsil 5′ – Benrahma 59′

Legia Warszawa – Napoli 1:4 (1:0)

Emerli 10′ – Zieliński 51′, Mertens 75′, Lozano 79′, Ounas 90′

Lyon – Sparta Praga 3:0 (0:0)

Slimani 61′, Slimani 63′, Toko Ekambi 92′

Monaco – PSV 0:0 (0:0)

Olympiakos – Eintracht 1:2 (1:1)

El Arabi 12′- Kamada 17′, Hauge 90′

Real Sociedad – Strum Graz 1:1 (0:1)

Sorloth 53′ – Jantscher 38′