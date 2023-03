PressFocus Na zdjęciu: Sebastian Szymański

Faworyci zameldowali się w ćwierćfinale

Szachtar do Rotterdamu udał się z nadzieją na awans do ćwierćfinału Ligi Europy. W Warszawie był bowiem remis. Feyenoord miał inny plan i ograł drużynę z Doniecka aż 7:1. Przy jednej z bramek asystował Sebastian Szymański, któremu brakowało ostatnio liczb. W najlepszej ósemce zameldował się Manchester United. Tym razem Czerwone Diabły pokonały Betis 1:0. Jednego gola więcej Freiburgowi strzelił Juventus. Do ćwierćfinału awansowała też Sevilla. Przegrała ona z Fenerbahce w rewanżu, ale dalej gra dzięki triumfowi na własnym obiekcie.

Liga Europy: wyniki 1/8 finału

Real Betis – Manchester United 0:1 (0:0)

Rashford (56′)

Fenerbahce – Sevilla 1:0 (1:0)

Valencia (41′)

Feyenoord – Szachtar 7:1 (3:0)

Gimenez (9′), Kokcu (24, 38′), Idrissi (49′, 60′), Jahanbakhsh (64′), Danilo (67′) – Kelsy (87′)

Freiburg -Juventus 0:2 (0:1)

Vlahovic (45′), Chiesa (90+5′)