Legia Warszawa w tym tygodniu rozpocznie rywalizację w fazie grupowej Ligi Europy. Mistrzowie Polski w swoim pierwszym spotkaniu zagrają na wyjeździe ze Spartakiem Moskwa. Kiedy odbędzie się mecz Spartak – Legia? Gdzie oglądać mecz?

Legia Warszawa w pierwszym spotkaniu fazy grupowej Ligi Europy zmierzy się na wyjeździe ze Spartakiem Moskwa

Spotkanie Spartak – Legia rozegrane zostanie w środę (15 września) o godzinie 16:30

Mecz Spartak – Legia nie będzie dostępny w tradycyjnej telewizji. Gdzie go obejrzeć?

Liga Europy: Legia rozpoczyna rywalizację

W tym tygodniu zainaugurowana zostanie rywalizacja w fazach grupowych europejskich pucharów. Jedynym reprezentantem Polski będzie Legia Warszawa, która wywalczyła awans do fazy grupowej Ligi Europy. Mistrzowie Polski trafili do grupy C i przez bukmacherów uznawana jest za najsłabszą w stawce. Rywalami zespołu Czesława Michniewicza będą drużyny Napoli SSC, Leicester City i Spartaka Moskwa.

Legia rywalizację rozpocznie od wyjazdowego spotkania ze Spartakiem, a pierwszy mecz przed własną publicznością rozegra przeciwko Leicester City.

Spartak – Legia: kiedy mecz?

Pierwszy mecz fazy grupowej Ligi Europy: Spartak – Legia rozegrany zostanie 15 września (środa) o godzinie 16:30 na stadionie moskiewskiego klubu. Będzie to jednocześnie inauguracja rywalizacji w Lidze Europy, bowiem pozostałe spotkania 1. kolejki rozegrane zostaną w czwartek.

Spartak – Legia: gdzie oglądać?

Od sezonu 2021/22 prawami do transmisji meczów Ligi Europy dysponuje nowa na polskim rynku platforma streamingowa Viaplay. I to właśnie tylko na tej platformie będzie można obejrzeć “na żywo” środowe spotkanie w Moskwie.

Co prawda w poniedziałek Viaplay podpisało w poniedziałek umowę z Telewizją Polska, dzięki której mecze Legii w Lidze Europy będzie można oglądać “na żywo” również na kanałach TVP, ale dotyczy to tylko spotkań rozgrywanych w Warszawie.

Zobacz także: Niespotykane rozwiązanie ws. transmisji meczów Legii Warszawa w Lidze Europy

Spartak – Legia, kursy bukmacherskie

Legia uważana jest przez bukmacherów za najsłabszą drużynę w grupie C. Nic więc dziwnego, że w środowym meczu faworytem do zwycięstwa jest według nich Spartak Moskwa.