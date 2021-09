O godzinie 18:45 rozpocznie się spotkanie, w którym Legia Warszawa zmierzy się u siebie z Leicester City. Będzie to mecz 2. kolejki grupy C Ligi Europy. W jakich składach mogą wystąpić obie drużyny?

Mecz Legia Warszawa – Leicester City rozegrany zostanie w czwartek (30 września) o godzinie 18:45

W zespole Legii nie wystąpią Artur Boruc i Luquinhas

Leicester będzie musiało sobie poradzić między innymi bez Wilfrieda Ndidiego i Kelechi Iheanacho

Przewidywane składy na mecz Legia – Leicester

Szkoleniowcy obu zespołów nie będą mieli do swojej dyspozycji wszystkich zawodników. Zdecydowanie większy ból głowy ma trener Legii Warszawa Czesław Michniewicz, który nie będzie mógł skorzystać z usług dwóch kluczowych zawodników swojego zespołu – Artura Boruca i Luquinhasa. Ich brak to ogromne osłabienie dla drużyny mistrzów Polski.

W ostatnich dniach z problemami zdrowotnymi borykał się Andre Martins, ale wziął udział w ostatnim treningu zespołu i prawdopodobnie będzie mógł pojawić się na murawie.

Menedżer Leicester City Brendan Rodgers również będzie musiał obejść się bez kilku piłkarzy. Z drużyną do Warszawy nie przyjechali pauzujący za kartki Wilfried Ndidi oraz kontuzjowani James Justin i Wesley Fofana. Przeciwko Legii nie wystąpi również Nigeryjczyk Kelechi Iheanacho, który nie przeszedł kontroli granicznej po przylocie do Polski i został z powrotem odesłany do Anglii.

Legia: Miszta – Jędrzejczyk, Wieteska, Nawrocki, Mladenović – Josue, Slisz, Martins – Lopes, Muci – Emreli

Leicester: Schmeichel – Castagne, Evans, Vestergaard, Bertrand – Soumare, Tielemans – Perez, Maddison, Barnes – Daka

