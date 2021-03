Manchester United w czwartkowy wieczór zmierzy się na wyjeździe z Milanem w meczu w ramach 1/8 finału Ligi Europy. Tymczasem znana jest już kadra meczowa Czerwonych Diabłów na to starcie. Znaleźli się w niej między innymi Paul Pogba i Edinson Cavani.

Powroty kluczowych piłkarzy

Manchester United w pierwszym spotkaniu rozgrywanym na Old Trafford zaliczył remis 1:1. Tym samym kwestia awansu wciąż jest otwarta. Chociaż fakt, że Rossoneri zdobyli bramkę na wyjeździe, może stawiać ich w uprzywilejowanej pozycji przed starciem na swoim obiekcie.

Wiadomo już natomiast, w jakim składzie do Włoch udadzą się Czerwone Diabły. Do zespołu wracają Paul Pogba i Edinson Cavani, którzy w ostatnim czasie byli poza grą. Tymczasem w ekipie udającej się do Włoch zabrakło Anthony’ego Martiala, który nabawił się kontuzji biodra.

Godne uwagi jest również to, że do Włoch uda się David de Gea. Wyłączeni z gry przeciwko Rossonerim są natomiast: Juan Mata, Nathan Bishop, Eric Bailly i Shola Shoretire.

W kontekście Milanu warto natomiast odnotować, e dzisiaj w ośrodku Milanello trenowali Zlatan Ibrahimović, Ismael Bennacer i Alessio Romagnoli, co może oznaczać, że wymieniona trójka będzie mogła wystąpić w boju przeciwko angielskiej ekipie.

Kadra Manchesteru United na spotkanie z Milanem

Bramkarze: De Gea, Henderson, Grant;

Obrońcy: Lindelof, Maguire, Shaw, Telles, Tuanzebe, Wan-Bissaka, Williams;

Pomocnicy: Amad, Fernandes, Fred, James, Matic, McTominay, Pogba, van de Beek;

Napastnicy: Cavani, Greenwood, Rashford.