Lazio – Marsylia, przewidywane składy na mecz Ligi Europy

Pojedynek Lazio z Olympique Marsylia to jeden z hitów trzeciej kolejki fazy grupowej Ligi Europy. W przewidywanych składach na to spotkanie znalazło się miejsce dla wracającego do formy po kontuzji Arkadiusza Milika.

Spotkanie pomiędzy Lazio a Olympique Marsylia może mieć kluczowe znaczenie dla układy grupy E Ligi Europy

Póki co obie drużyny nie zachwyciły; po dwóch kolejkach oglądają plecy Galatasaray

Dlatego też przewidywane składy na ten mecz wydają się relatywnie mocne, w zespole gości od pierwszej minuty ma wystąpić Arkadiusz Milik

Lazio – Olympique Marsylia: przewidywane składy

Czwartkowy pojedynek w Rzymie zapowiada się na jeden z hitów trzeciej kolejki fazy grupowej Ligi Europy. Lazio podejmie u siebie Olympique Marsylię.

Po dwóch seriach gier, żadna z drużyn nie zachwyciła. Rzymianie na start przegrali z Galatasaray, by następnie pokonać Lokomotiw Moskwa. Marsylczycy zanotowali zaś dwa remisy. Słabe to wyniki, jak na dwóch faworytów do awansu. Obecnie obie ekipy oglądają plecy Galatasaray, a przed Turkami dwa mecze z ostatnim w grupie Lokomotiwem.

Zagraniczna prasa podała już przewidywane składy na czwartkowy mecz i wygląda na to, że trenerzy podejdą do niego poważnie.

Między słupki powróci Thomas Strakosha, a linią obrony dowodzić ma Francesco Acerbi. Luis Alberto ma dbać o płynność konstruowania akcji, a Felipe Anderson i Ciro Immobile odpowiadać będą za strzelanie bramek. Wśród rezerwowych pozostaną za to Lucas Leiva i Sergej Milinkovic-Savic.

Po stronie Olympique Marsylii w bramce stanie Pau Lopez. Szansę przeciwko swojemu byłemu klubowi dostanie także Cengiz Under. Co najważniejsze dla Polaków, spotkanie w wyjściowym składzie ma rozpocząć Arkadiusz Milik. Napastnik rozegrał póki co trzy mecze po powrocie po kontuzji i zdążył już strzelić pierwszą bramkę.

Przewidywane składy na mecz Lazio Rzym – Olympique Marsylia:

Lazio Rzym: Strakosha – Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj – Luis Alberto, Cataldi, Basic – Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni

Olympique Marsylia: Pau Lopez – Saliba, Alvaro Gonzalez, Luan Peres – Pape Gueye, Kamara, Guendouzi – Under, Payet, De La Fuente – Milik

Początek spotkania już o godzinie 18:45.

Lazio Rzym Olympique Marsylia 1.86 3.80 4.40 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21. października 2021 12:55 .

