Finał Ligi Europy sezonu 2020/2021 odbędzie się w Gdańsku 26 maja. UEFA poinformowała, że na to spotkanie wejdzie na stadion 9,5 tysiąca kibiców. Sześć tysięcy biletów zostanie przeznaczonych dla fanów. Po dwa tysiące otrzymają drużyny, które awansują do finału i będą mogły je rozdzielić dla swoich fanów, pozostałe dwa tysiące trafi do ogólnodostępnej sprzedaży za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej UEFA. Dowiedz się gdzie kupić bilety na finał Ligi Europy w Gdańsku.

Finał Ligi Europy: gdzie kupić bilety?

UEFA na początu maja przekazała świetną informację dla kibiców, którzy będą mogli wrócić na stadiony. Fani zobaczą na żywo finał Ligi Europy w Gdańsku. Można już aplikować o bilety.

Kibice, którzy będą chcieli kupić bilety na finał Ligi Europy, mogą tego dokonać tylko za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej uefa.com/tickets. Jak głosi oficjalny komunikat: “Zewnętrzne witryny sprzedaży biletów i dodatkowe platformy sprzedaży biletów nie są upoważnione do sprzedaży biletów na finał Ligi Europy UEFA 2021”. Co za tym idzie, bilety zakupione w takich witrynach będą nieważne.

Aby móc ubiegać się o zakup biletów na finał LE w Gdańsku, kibic powinien złożyć wniosek o zakup biletów przez internet na stronie https://europaleague.tickets.uefa.com/ do piątku 7 maja do godziny 14:00. Po tym czasie nie będzie można ubiegać się o bilety. Wnioskować o bilety mogą tylko pełnoletni kibice. W każdym zgłoszeniu można się ubiegać o dwie wejściówki na mecz.

Po zakończeniu loterii wszystkie wylosowane osoby otrzymają specjalny link z łączem do płatności za bilety. W wyznaczonych ramach czasowych trzeba będzie dokonać płatności.

Bilety na finał Ligi Europy: ceny

Bilety na finał Ligi Europy będą towarem deficytowym z racji na to, że tylko 25% pojemności Areny w Gdańsku będzie dostępne dla kibiców z uwagi na obostrzenia koronawirusowe. Ceny biletów na mecz finałowy będą od 40 do 130 euro.

Finał Ligi Europy: kto zagra?

W finale Ligi Europy zagrają zwycięzcy półfinałów, w których mierzą się ze sobą Manchester United i AS Roma, a także Arsenal FC i Villarreal CF. Pierwsze mecze półfinałowe wygrały MU (6:2) i Villarreal (2:1). Spotkania rewanżowe odbędą się w czwartek 6 maja.