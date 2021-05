Już 26 maja w Gdańsku odbędzie się finałowe spotkanie Ligi Europy. Co ważne, na trybunach będzie mogło zasiąść nawet 9,5 tysiąca kibiców. Europejska Unia Piłkarska (UEFA) poinformowała również o rozpoczęciu sprzedaży biletów na to spotkanie.

W ubiegłym tygodniu polski rząd poinformował o zniesieniu części obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa. Dzięki temu już wkrótce na trybuny polskich stadionów będą mogli wrócić kibice.

Europejska Unia Piłkarska (UEFA) poinformowała, że otrzymała polskich władz potwierdzenie, że na trybunach stadionu w Gdańsku podczas finałowego meczu Ligi Europy będzie mogło zasiąść nawet 9500 kibiców, czyli liczba odpowiadająca 25 procentom pojemności stadionu.

Bilety na finał Ligi Europy

Jednocześnie poinformowano o rozpoczęciu możliwości aplikowania o bilety na spotkanie, które odbędzie się 26 maja.

Do sprzedaży trafi 6000 biletów. Dwie drużyny, które dotrą do finału, otrzymają dla swoich kibiców po 2000 biletów, natomiast pozostałe 2000 biletów można nabywać w otwartej sprzedaży na internetowej stronie UEFA. Reszta wejściówek trafi do lokalnego komitetu organizacyjnego, UEFA, krajowych federacji, partnerów handlowych i nadawców.

Bilety dostępne są w czterech kategoriach cenowych, od 40 do 130 euro. Osoby zainteresowane zakupem będą mogły nabyć maksymalnie dwie wejściówki. Aplikować o bilety można tylko do 7 maja. O tym do kogo ostatecznie trafią zadecyduje losowanie.

Kto zagra w finale Ligi Europy?

Na razie nie znamy jeszcze zespołów, które 26 maja zmierzą się ze sobą w finałowym meczu w Gdańsku. Bardzo blisko awansu jest niewątpliwie Manchester United, który w pierwszym półfinałowym spotkaniu wysoko 6:2 pokonał u siebie Romę. Krok w kierunku awansu zrobił również Villarreal, który na własnym stadionie pokonał 2:1 Arsenal.

Rewanżowe mecze 1/2 finału rozegrane zostaną w najbliższy czwartek (6 maja).

19:00 6. maja 2021 Arsenal Villarreal 1.92 3.60 4.50 19:00 6. maja 2021 AS Roma Manchester United 3.75 4.00 1.95 Kursy moga ulec zmianie. Aktualizacja z dnia 3. maja 2021 18:06 .

