Arsenal to klub, który w ostatnim czasie dał się zapamiętać z tego, że nie wygrywa trofeów. Zmienić to chce Mikel Arteta. Opiekun Kanonierów wypowiedział się w rozmowie z The Guardian o celach, jakie stawia przed zespołem.

Arsenal meczem z FC Zurich zaczyna rywalizację w fazie grupowej Ligi Europy

Przed starciem z ekipą ze Szwajcarii wywiadu The Guardian udzielił Mikel Arteta

Menedżer The Gunners wypowiedział się między innymi w sprawie braku sukcesów na arenie międzynarodowej

Arsenal przełamie złą serię w sezonie 2022/2023?

Arsenal to dwukrotny zwycięzca europejskich rozgrywek. Londyńczycy wygrali pierwsze tego typu trofeum w sezonie 1969/1970 w Pucharze Miast Targowych. Z kolei w 1994 roku Arsenal wygrał Puchar Zdobywców Pucharów. To był ostatni sukces londyńczyków w europejskich pucharach.

– Notujemy bardzo długo czas bez triumfu w europejskich pucharach. Chcielibyśmy być tymi, którzy przełamią tę serię niepowodzeń. Najpierw trzeba jednak od czegoś zacząć. Trzeba dobrze rozpocząć rozgrywki i wypracować sobie prawo do wygrania meczu – mówił Mikel Arteta cytowany przez The Guardian.

Londyńczycy zaczną dzisiaj rywalizację w Lidze Europy od potyczki z FC Zurich. Arsenal rywalizuje w grupie A. Pozostałymi przeciwnikami stołecznej ekipy będą również PSV Eindhoven i Bodo/Glimt.

Londyńska ekipa przystąpi do czwartkowej potyczki, chcąc wrócić na zwycięski szlak po porażce ligowej z Man Utd (1:3). Wczesniej Arsenal notował passę zwycięstw, która trwała od 22 maja.

