W czwartek rozegranych zostanie większość spotkań 3. kolejki fazy grupowej Ligi Europy. Kolejne spotkanie na europejskiej arenie rozegra między innymi Legia Warszawa, którą tym razem czeka wyjazdowy pojedynek z Napoli. Kilka innych spotkań również zapowiada się bardzo ciekawie. Sprawdź terminarz meczów i zobacz, gdzie będziesz mógł je obejrzeć.

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin

W czwartek rozegranych zostanie 14 spotkań fazy grupowej Ligi Europy

Na murawę wybiegną piłkarze mistrza Polski – Legii Warszawa. Drużyna Czesława Michniewicza zmierzy się na wyjeździe z Napoli

Wszystkie spotkania transmitowane będą na platformie streamingowej Viaplay

Liga Europy. Coraz większe emocje

Pierwsze spotkania 3. kolejki fazy grupowej Ligi Europy rozegrane zostały we wtorek i środę. Trzy punkty na swoje konto zapisały drużyny Celtiku i Leicester City. Pierwsi pewnie 2:0 pokonali u siebie Ferencvaros Budapeszt, natomiast drudzy po bardzo emocjonującym pojedynku pokonali 4:3 na wyjeździe Spartak Moskwa.

Emocji nie powinno zabraknąć również w czwartek. Z punktu widzenia polskiego kibica najciekawiej zapowiada się oczywiście pojedynek na Stadio Diego Armando Maradona w Neapolu, gdzie miejscowe Napoli podejmować będzie Legię Warszawa. Zdecydowanym faworytem do zwycięstwa są gospodarze, ale prowadzona przez Czesława Michniewicza Legia sprawiła już dwie niespodzianki i z pewnością nie będzie chciała na tym poprzestawać.

Bardzo ciekawie zapowiada się także kilka innych spotkań. Lazio przed własną publicznością podejmować będzie Olympique Marsylia, Real Betis zmierzy się z Bayerem Leverkusen, Sparta Praga zagra z Olympique Lyon, a West Ham United rywalizować będzie z Racingiem Genk.

Mecze 3. kolejki Ligi Europy: gdzie oglądać?

Latem w Polsce doszło do małej rewolucji na rynku praw telewizyjnych. Wszystko za sprawą nowej platformy streamingowej Viaplay, która nabyła prawa między innymi do transmisji meczów Ligi Europy. To właśnie za jej pośrednictwem możemy obejrzeć “na żywo” wszystkie mecze fazy grupowej.

Podobnie będzie w czwartek. Tylko na tej platformie będziemy mogli obejrzeć “na żywo” pojedynek Napoli z Legią Warszawa. Co prawda część praw do transmisji meczów mistrzów Polski odkupiła Telewizja Polska, ale są to prawa do transmisji tylko meczów rozgrywanych w Warszawie.

Mecze 3. kolejki Ligi Europy: kto dzisiaj gra?

Grupa A

21:00 Rangers FC – Broendby

21:00 Sparta Praga – Olympique Lyon



Grupa B

21:00 PSV Eindhoven – AS Monaco

21:00 Sturm Graz – Real Sociedad



Grupa C

21:00 Napoli SSC – Legia Warszawa



Grupa D

18:45 Fenerbahce Stambuł – Royal Antwerp

21:00 Eintracht Frankurt – Olympiakos Pireus



Grupa E

18:45 SS Lazio – Olympique Marsylia

21:00 Lokomotiw Moskwa – Galatasaray Stambuł



Grupa F

18:45 FC Midtjylland – Crvena zvezda Belgrad

18:45 Ludogorec Razgrad – Sporting Braga



Grupa G

18:45 Real Betis – Bayer Leverkusen



Grupa H

18:45 Rapid Wiedeń – Dinamo Zagrzeb

21:00 West Ham United – Racing Genk

Mecze 3. kolejki Ligi Europy: kursy bukmacherskie

18:45 21. października 2021 Lazio Rzym Olympique Marsylia 1.85 3.85 4.30 18:45 21. października 2021 Rapid Wiedeń Dinamo Zagrzeb 2.70 3.75 2.60 18:45 21. października 2021 FC Midtjylland Crvena Zvezda Belgrad 2.41 3.40 3.05 18:45 21. października 2021 Real Betis Bayer Leverkusen 2.50 3.75 2.80 18:45 21. października 2021 Łudogorec Razgrad Braga 3.60 3.50 2.17 18:45 21. października 2021 Fenerbahce Royal Antwerp 1.72 4.00 4.90 21:00 21. października 2021 Rangers Brondby IF 1.52 4.60 7.00 21:00 21. października 2021 PSV Eindhoven AS Monaco 2.27 3.55 3.15 21:00 21. października 2021 SSC Napoli Legia Warszawa 1.18 7.50 16.0 21:00 21. października 2021 Sparta Praga Olympique Lyon 3.70 3.80 2.00 21:00 21. października 2021 Eintracht Frankfurt Olympiakos Pireus 1.85 3.85 4.25 21:00 21. października 2021 Lokomotiw Moskwa Galatasaray Stambuł 2.60 3.40 2.80 21:00 21. października 2021 West Ham Genk 1.38 5.10 8.60 21:00 21. października 2021 Sturm Graz Real Sociedad 5.70 4.30 1.60 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 20. października 2021 20:18 .

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.