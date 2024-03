IMAGO / CordonPress Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Na początku marca reprezentanci grupy Genzie i Qry spotkali się z Robertem Lewandowskim

Akcja miała związek z promocją firmy Spotify

Co ciekawe, przy okazji okazało się, jak wysoko Lewandowski ceni muzykę innego reprezentanta Chillwagonu, czyli Reto

Genzie obejrzało trening FC Barcelony

FC Barcelona od początku sezonu 2022/2023 nawiązała współpracę z firmą Spotify. W związku z tym doszło już do kilku ciekawych akcji promocyjnych. Dość powiedzieć, że gracze Blaugrany występowali już w koszulkach z logotypami takich zespołów, jak The Rolling Stones czy The Weeknd.

Kolejna akcja miała miejsce w miniony czwartek. Najpierw Robert Lewandowski musiał wybierać jednego spośród swoich ulubionych wykonawców. Co ciekawe, polski raper ReTo okazał się bardziej lubiany przez kapitana Biało-czerwonych, niż Ed Sheeran, Sean Paul, Daddy Yankee czy Black Eyed Peas. Przegrał dopiero w starciu z Justinem Timberlake’iem.

Niedługo później Lewy mógł poznać się z kolegą ReTo. Do stolicy Katalonii przyleciał bowiem inny członek Chillwagonu, Qry, w towarzystwie influencerów związanych z grupą Genzie.

Młodzi Polacy następnie mogli przyjrzeć się sesji treningowej FC Barcelony.

Lewandowski rozegrał w tym sezonie 36 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich 18 bramek i sześć asyst.

